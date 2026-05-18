Panini Comics: La rivisitazione a fumetti di "Il meraviglioso mago di Oz"

Panini Comics ha pubblicato una rivisitazione a fumetti dell'omonimo romanzo di Lyman Frank Baum, realizzata da due Maestri Disney, lo sceneggiatore Francesco Artibani di Roma e il disegnatore di Pinerolo Paolo Mottura. La storia vede protagonisti Dorothy Mouse e i suoi straordinari compagni di viaggio, tra cui lo Spaventapasseri Pippo, il Boscaiolo di Latta Paperino e il Leone.

Dorothy Mouse e i suoi straordinari compagni di viaggio (lo Spaventapasseri Pippo, il Boscaiolo di Latta Paperino e il Leone) sono in cammino verso la Città di Smeraldo tra streghe e scimmie volanti .

Questa in breve la trama di «Il meraviglioso mago di Oz» (Panini Comics), rivisitazione a fumetti dell’omonimo romanzo di Lyman Frank Baum, realizzata da due Maestri Disney, lo sceneggiatore Francesco Artibani di Roma e il disegnatore di Pinerolo Paolo Mottura. Uscita un mese fa a puntate su Topolino, è stata presentata in anteprima al Salone del Libro di Torino in un elegante volume cartonato, è una delle Grandi Parodie Disney, serie iniziata nel 1949 con «L’inferno di Topolino» di Guido Martina e Angelo Bioletto, un team creativo tutto torinese (per la precisione Martina, tra i massimi sceneggiatori disneyani, era di Carmagnola).

«Come per tutte le parodie, l’impegno principale è stato quello di mantenere riconoscibili sia l’opera letteraria sia i protagonisti disneyani, senza snaturare né l’una né gli altri – dice Artibani. – A tenere tutto insieme è stato il senso di meraviglia che accomuna il racconto di Baum e il mondo Disney. La fedeltà al libro è stata centrale: mi sono divertito a recuperare tanti elementi che si possono apprezzare nel romanzo originale, inserendo anche momenti sorprendenti».

Da cinefilo (ha spesso realizzato poster di film famosi con al posto degli attori personaggi disneyani) Mottura ha più volte visto il film del 1939 «Il mago di Oz» diretto da Victor Fleming e interpretato da Judy Garland.

«Una volta pensavo che fosse una sceneggiatura originale, non tratta da un libro – dice. – Il film è un autentico kolossal, tra i primi in technicolor, colpisce ancora adesso e per gli spettatori dell’epoca doveva essere davvero sconvolgente. I colori, la bellissima canzone Over The Rainbow, la scenografia, gli effetti speciali, l’interpretazione di Judy Garland sono entrati nell’immaginario collettivo, e sono diventati la versione ufficiale dell’opera, per certi versi come il Pinocchio di Walt Disney, uscito l’anno dopo».

«Il film è ovviamente imprescindibile – spiega. – Ma mentre si disegna vengono sempre in mente altre suggestioni, che si ritengono adatte a quel tipo di narrazione. Ho pensato a un fumettista poco noto ma da me molto amato come Carlos Nine e al suo immaginario deformato e inquietante. È bravissimo a dare vita a oggetti inanimati, come trenini elettrici, macinacaffè, apribottiglie, e questo nel fumetto ci stava molto bene.

Ci sono poi altre suggestioni pescate nel cassetto della memoria». Allo stand Panini Comics al Salone c’è in anteprima in volume anche «Paperone in Atlantide», pure stavolta si tratta della raccolta di una storia prima serializzata su Topolino, scritta e disegnata un altro Maestro Disney, Fabio Celoni.

«Io e Fabio siamo amici da molti anni e assieme abbiamo realizzato le imprese più assurde – conclude Mottura. – Ultimamente facciamo lunghissime maratone di dediche e disegni, di recente al Comicon di Napoli, poi saremo a Etna Comics a Catania, abbiamo avuto sessioni di firme e sketch anche al Salone, ma fortunatamente un po’ meno estenuanti». Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti.

Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, Consigli.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Panini Comics Disney Michele Artibani Paolo Mottura Lyman Frank Baum Il Meraviglioso Mago Di Oz Streghe Scimmie Volanti Città Di Smeraldo Victor Fleming Judy Garland Paperone In Atlantide Fabio Celoni Carlos Nine Trenini Elettrici Macinacaffè Ribottiglie Comicon Di Napoli Etna Comics A Catania Sessioni Di Firme E Sketch Salone Del Libro Di Torino Panini Comics Disney Michele Artibani Paolo Mottura Lyman Frank Baum Il Meraviglioso Mago Di Oz Streghe Scimmie Volanti Città Di Smeraldo Victor Fleming Judy Garland Paperone In Atlantide Fabio Celoni Carlos Nine Trenini Elettrici Macinacaffè Ribottiglie Comicon Di Napoli Etna Comics A Catania Sessioni Di Firme E Sketch Salone Del Libro Di Torino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La flotta robotica americana in un inserto su nastro trasportatore per 46 ore, oltre 58mila pacchi smistatiLa flotta robotica americana composta da Bob, Gary, Frank e Rose doveva seguire turni di 8 ore ma una startup ha deciso di prolungare il lavoro degli androidi su un nastro trasportatore. La versione artigianale prende il nome dall'azienda produttrice statunitense che ha avviato un'esperienza curiosa: mettere alla prova una flotta dei suoi robot in una 'catena di montaggio'.

Read more »

Barcellona, Lewandowski parte. Flick: 'Vuole cambiare e trasferirsi. Ha salutato tutti'Di pari passo quasi con la conferenza stampa di Hansi Flick, allenatore del Barcellona, alla vigilia del match contro il Betis Siviglia è emerso il comunicato dell'addio di Robert Lewandowski.

Read more »

Milano, coniugi americani investiti: lui muore, lei gravissimaFrank e Pam Apisa, di 75 e 76 anni, si erano trasferiti dalla Florida in Lombardia ed erano 'pastori e fondatori di chiese'

Read more »

Juve-Fiorentina: Sfida Cruciale all'Allianz Stadium per il Posto in ChampionsLa Juventus affronta la Fiorentina in un match decisivo per la classifica di Serie A, tra le riflessioni di Chiellini sul futuro di Vlahovic e il ritorno emozionante di Paratici a Torino.

Read more »

Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta e completa il Career Golden MastersLa Capitale si tinge di arancione per celebrare il successo di Jannik Sinner che conquista il Masters 1000 di Roma e trionfa agli Internazionali d'Italia cinquant'anni dopo Adriana...

Read more »