La nuova produzione narra la storia della famiglia Panini guidata da Olga e Renato. Serena Rossi interpreta la matriarca in una serie che esplora l'ascesa del marchio globale.

Una nuova produzione audiovisiva si concentra sulle origini di una delle imprese più iconiche d'Italia, affidando il racconto della sua nascita e del suo sviluppo a un gruppo di interpreti qualificati. La narrazione ha come fulcro centrale la figura di Serena Rossi, che veste i panni di Olga Cuoghi Panini, la matriarca che ha posto le basi del successo familiare. La regia è curata da Letizia Lamartire, con l'aggiunta di Edoardo Pesce e un ensemble di giovani attori che danno vita ai numerosi figli della famiglia.

La Visione Imprenditoriale di Olga e Renato

Olga Cuoghi Panini è descritta come una donna profondamente legata ai valori tradizionali, ma dotata di una mentalità aperta e di una determinazione fuori dal comune. Trasferitasi dalla campagna alla città di Modena insieme al marito e agli otto figli, affronta le difficili condizioni del dopoguerra senza perdere la speranza di costruire un futuro diverso per la propria prole. La sua intuizione fondamentale sull'attività di edicola dà il via all'avventura imprenditoriale che trasformerebbe la vita della famiglia, trasformando una semplice bottega in un punto di riferimento.

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Renato Panini, marito di Olga, è rappresentato come un uomo esuberante e pieno di idee, con una spiccata vena inventiva che caratterizza ogni sua azione. Ex aviatore, nutre il sogno di costruire una cooperativa familiare in cui nessuno debba dipendere da un padrone esterno. Il trasferimento a Modena nasce anche dalla sua voglia di cambiare vita e dalle sue ambizioni professionali. Affettuoso e trascinatore, lascia un segno profondo nella storia familiare, guidando i suoi cari con un carisma naturale.

Il Ruolo dei Figli nell'Espansione del Business

Il successo dell'impresa non è dovuto solo ai genitori, ma anche al contributo decisivo dei otto figli, ognuno con caratteristiche distintive. Il figlio soprannominato il Vecio è intraprendente e testardo, pronto a lanciarsi in imprese ambiziose senza lasciarsi scoraggiare dagli ostacoli. Il suo entusiasmo a volte rischia di condurre la famiglia in situazioni complicate, ma si immagina come il centravanti della squadra Panini, colui chiamato a segnare i gol decisivi per la crescita aziendale.

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Un altro figlio è il lavoratore instancabile del gruppo, quello che tiene i piedi per terra mentre gli altri inseguono nuove idee. Concreto e tenace, contribuisce in maniera fondamentale allo sviluppo dell'attività, anche se il suo carattere più fragile e ombroso rende difficile trovare il proprio spazio nella dinamica familiare. Inoltre, un altro fratello eredita dal padre il talento per la meccanica e una fantasia che lo porta a immaginare soluzioni fuori dal comune, come la realizzazione di una macchina capace di far volare le figurine.

Innovazione Editoriale e Gestione Familiare

Il contributo più originale all'evoluzione del marchio arriva dal figlio più piccolo degli otto, che coltiva una passione particolare per i libri e lo studio. Proprio la sua cultura gli permette di sviluppare idee editoriali originali, contribuendo a trasformare le figurine in qualcosa di più di un semplice passatempo. Il suo apporto sarà importante per accompagnare l'impresa verso il futuro, inserendo una componente intellettuale cruciale nel business.

La primogenita, abituata ad assumersi responsabilità e a occuparsi dei fratelli, porta in famiglia la proposta di acquistare l'edicola nel centro di Modena. La sua intuizione sulle possibilità di quell'attività si rivela vincente nel tempo, diventando anche una figura di riferimento per Olga e una mediatrice preziosa nei rapporti tra i familiari. La sorella maggiore, riservata e indipendente, è la prima a lasciare la casa di famiglia per sposarsi, mantenendo però una propria autonomia senza allontanarsi davvero dai Panini.

Il Cast e la Costruzione del Servizio

Un'altra ragazza laboriosa, abituata a darsi da fare fin da giovane, partecipa alle attività familiari e contribuisce alle consegne di giornali e figurine per le strade di Modena. La più piccola tra le sorelle, che condivide inizialmente con Olga la gestione della casa, partecipa allo sviluppo dell'azienda insieme alle altre donne della famiglia. Insieme, contribuiscono alla creazione del servizio dedicato alle figurine mancise, un'iniziativa molto apprezzata dai collezionisti e fondamentale per la fedeltà dei clienti.

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Il cast della produzione è completato da attrici di grande rilievo, tra cui Barbora Bobulova, che interpreta Caterina Valli. A loro si uniscono Cecilia Bertozzi, Isabella Mottinelli, Elisa Nardini e Adalgisa Manfrida, chiudendo un quadro corale che racconta la complessità e la passione di un'azienda nata dalla determinazione di una famiglia.