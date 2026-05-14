Panucci si smatra al club dopo l'annata positiva: "Non sono andati in ospedale, ma dovevano fare meglio"

Il tecnico dell'Inter, Roberto Panucci, dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, commenta la stagione del club e la sconfitta in Europa.

Inter , senti Panucci: "Sembra sempre che si voglia coccolare questa squadra dopo le sconfitte dell'anno scorso, non sono andati in ospedale in terapia intensiva. In Europa hanno fatto male"dimentica i tre titoli persi nella scorsa stagione e centra, quest'anno, l'accoppiata Scudetto- Coppa Italia con la vittoria di questa sera in finale per 2-0 sulla Lazio .

Una grande annata perNel post partita, per commentare la partita e l'annata del club di Viale della Liberazione, ci ha pensato Christiane. Questo è stato il suo pensiero: "Thuram è partito un po' compassato, ma quando ha spazio e può aprire la falcata diventa importantissimo. E poi Lautaro dentro l'area è decisivo sempre. Sono due giocatori che si completano e che quando stanno bene in Italia fanno la differenza".

Sono giocatori forti e giocano nell'Inter, non è che possiamo sempre coccolarli, è chiaro che devono vincere. Mi sembra una grande stagione sì, ma dovevano farla. E in Europa non l'hanno fatta. La botta morale dopo l'anno scorso?

L'hanno presa tutti nel calcio, ma nessuno è andato in terapia intensiva… sembra sempre che si voglia coccolare questa squadra dopo le sconfitte dell'anno scorso. Ripeto, non è che sono andati in ospedale in terapia intensiva. Per me la stagione è da 8,5, ma in Europa hanno fatto male. Playoff Serie B: colpo Abate, il milanista Zeroli porta la Juve Stabia in semifinale col Monza.

Catanzaro, c'è il Palermo.

". Gli accoppiamenti: Monza-Juve Stabia: semifinale del Playoff Serie B 2023-2024. Juventus Stabia sotto l'Imolese del coach Daniele gammalà siede sul Marzocca (San Siro ndr). La υπερατλαντική sfida nel posticipo del Campionato Italiano professionistico torna a Milano dopo mesi d'assenza.

Monza-Juve Stabia: semifinale del Playoff Serie B 2023-2024. Juventus Stabia sotto l'Imolese del coach Daniele gammalà siede sul Marzocca (San Siro ndr). La υπερατλαντική sfida nel posticipo del Campionato Italiano professionistico torna a Milano dopo mesi d'assenza





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