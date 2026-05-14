Head Topics

Panucci si smatra al club dopo l'annata positiva: "Non sono andati in ospedale, ma dovevano fare meglio"

Cricket News

Panucci si smatra al club dopo l'annata positiva: "Non sono andati in ospedale, ma dovevano fare meglio"
InterPancucciLazio
📆5/14/2026 12:13 AM
📰cmdotcom
83 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 51%

Il tecnico dell'Inter, Roberto Panucci, dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, commenta la stagione del club e la sconfitta in Europa.

Inter , senti Panucci: "Sembra sempre che si voglia coccolare questa squadra dopo le sconfitte dell'anno scorso, non sono andati in ospedale in terapia intensiva. In Europa hanno fatto male"dimentica i tre titoli persi nella scorsa stagione e centra, quest'anno, l'accoppiata Scudetto- Coppa Italia con la vittoria di questa sera in finale per 2-0 sulla Lazio .

Una grande annata perNel post partita, per commentare la partita e l'annata del club di Viale della Liberazione, ci ha pensato Christiane. Questo è stato il suo pensiero: "Thuram è partito un po' compassato, ma quando ha spazio e può aprire la falcata diventa importantissimo. E poi Lautaro dentro l'area è decisivo sempre. Sono due giocatori che si completano e che quando stanno bene in Italia fanno la differenza".

Sono giocatori forti e giocano nell'Inter, non è che possiamo sempre coccolarli, è chiaro che devono vincere. Mi sembra una grande stagione sì, ma dovevano farla. E in Europa non l'hanno fatta. La botta morale dopo l'anno scorso?

L'hanno presa tutti nel calcio, ma nessuno è andato in terapia intensiva… sembra sempre che si voglia coccolare questa squadra dopo le sconfitte dell'anno scorso. Ripeto, non è che sono andati in ospedale in terapia intensiva. Per me la stagione è da 8,5, ma in Europa hanno fatto male. Playoff Serie B: colpo Abate, il milanista Zeroli porta la Juve Stabia in semifinale col Monza.

Catanzaro, c'è il Palermo.

". Gli accoppiamenti: Monza-Juve Stabia: semifinale del Playoff Serie B 2023-2024. Juventus Stabia sotto l'Imolese del coach Daniele gammalà siede sul Marzocca (San Siro ndr). La υπερατλαντική sfida nel posticipo del Campionato Italiano professionistico torna a Milano dopo mesi d'assenza.

Monza-Juve Stabia: semifinale del Playoff Serie B 2023-2024. Juventus Stabia sotto l'Imolese del coach Daniele gammalà siede sul Marzocca (San Siro ndr). La υπερατλαντική sfida nel posticipo del Campionato Italiano professionistico torna a Milano dopo mesi d'assenza

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

cmdotcom /  🏆 39. in İT

Inter Pancucci Lazio Coppa Italia Champions League

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Doppietta Serie A-Coppa Italia per Chivu: nella storia dell'Inter non era mai successoDoppietta Serie A-Coppa Italia per Chivu: nella storia dell'Inter non era mai successoAll'esordio sulla panchina dell'Inter, il tecnico rumeno ha conquistato i più importanti trofei italiani: nessun predecessore c'era riuscito al primo anno in nerazzurro.
Read more »

Inter, la gioia di Chivu: 'Non è mai scontato vincere due trofei, siamo felici per questo'Inter, la gioia di Chivu: 'Non è mai scontato vincere due trofei, siamo felici per questo'Il mister dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la finale di Coppa Italia vinta per 0-2 contro la Lazio.
Read more »

Panucci: 'L'Inter ha fatto quello che doveva, basta con l'esaltazione dopo la scorsa stagione'Panucci: 'L'Inter ha fatto quello che doveva, basta con l'esaltazione dopo la scorsa stagione'Christian Panucci ha parlato a SportMediaset del successo dell'Inter in Coppa Italia nella finale contro la Lazio.
Read more »

Ranocchia: 'L'Inter ora non ha rivali, le altre dovranno inseguirla per molto tempo'Ranocchia: 'L'Inter ora non ha rivali, le altre dovranno inseguirla per molto tempo''Sì, l'Inter ha vinto meritatamente la Coppa Italia'.
Read more »



Render Time: 2026-05-14 03:13:32