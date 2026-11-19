Paola Barale parla con Paolo Camilli nel videopodcast Dita Incrociate. La conduttrice spiega perché blocca i criticanti e ribatte alle accuse di età e ritiro dalle scene.

Paola Barale ha affrontato con determinazione le critiche e gli insulti ricevuti sui social network durante la presentazione del suo nuovo progetto digitale. L'attrice e conduttrice ha dichiarato che chi le consiglia di ritirarsi dalle scene perché giudicata troppo anziana ha, nelle sue parole, già perso ogni ragione di esistere nel dibattito pubblico.

Il videopodcast Dita Incrociate di Paolo Camilli

Il contesto di questa presa di posizione è la prima puntata del videopodcast intitolato Dita Incrociate, creato dall'attore e comico Paolo Camilli. La nuova serie è disponibile a partire da giovedì 19 novembre sulle principali piattaforme digitali, offrendo agli utenti un formato innovativo che abbandona le domande tradizionali per favorire un confronto spontaneo.

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Il meccanismo del programma si basa su un gioco di carte dai colori diversi, che vanno dal rosa al nero, corrispondenti a diversi livelli di intensità emotiva. Ogni carta presenta una dichiarazione in prima persona che i partecipanti, sia Camilli che gli ospiti, sono invitati a leggere ad alta voce per innescare la conversazione. La conduttrice ha ricevuto anche una Golden Card, un jolly utilizzabile una sola volta per sostituire la frase estratta con un'altra dello stesso livello di profondità.

La strategia del blocco verso gli insulti online

Paola Barale ha spiegato con chiarezza la sua strategia nel gestire l'aggressività digitale, decidendo di bloccare sistematico gli utenti che la attaccano senza indugio. Inizialmente cercava di comprendere chi si nascondesse dietro i commenti offensivi, scoprendo spesso profili privati, privi di foto e senza contenuti significativi. Ha concluso che questi spazi dovrebbero essere destinati a un confronto civile e non alla sfogo di rabbia personale.

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L'attrice ha utilizzato un linguaggio diretto per descrivere il suo approccio: se un utente entra nella sua sfera virtuale con un insulto, viene allontanato immediatamente. Ammette anche di desiderare talvolta di rispondere personalmente ai messaggi più crudeli, ma gli amici la trattengono per impedirle di usare un linguaggio troppo pesante. La sua posizione è che la vecchiaia non è solo un fatto estetico, ma chi pensa in modo così limitante è già morto socialmente.

Rifiuto dell'etichetta di icona e riflessione sull'età

Un aspetto centrale del discorso è il rapporto con l'etichetta di icona che le è stata attribuita durante gli anni di Buona Domenica, quando i suoi look diventavano modello di imitazione. Barale ha rivelato di non aver mai apprezzato questa definizione, poiché la associa simbolicamente a chi è già passato a miglior vita. Ha sottolineato che quel periodo è stato importante ma non può rappresentare tutta la sua esistenza, ricordando che le persone cambiano e si evolvono nel tempo.

La conduttrice ha criticato una frase ricevuta che la definiva un ricordo lontano invece che un'icona, affermando che chi l'ha scritta non conosce la sua storia. Ha inoltre espresso preoccupazione per come i social network, nati per avvicinare le persone, stiano trasformando la società in un luogo super incazzato e super invidioso. Il formato è stato ideato da Paolo Camilli e scritto insieme a Celestina Pistillo, prodotto da Wonty Originals e distribuito da VOIS.

Nuovi episodi e impatto culturale del progetto

Il videopodcast Dita Incrociate si pone l'obiettivo di affrontare temi seri come l'ossessione per la giovinezza e l'aggressività online, alternando ironia e ricordi televisivi. I nuovi episodi saranno distribuiti ogni giovedì, sia in formato audio che video, garantendo una presenza costante nel panorama digitale. L'inaugurazione con Paola Barale segna l'inizio della prima stagione, mostrando come i personaggi famosi debbano intervenire contro i comportamenti offensivi e l'incitamento alla violenza.