Paola Barale e il tumore alla gola: remissione totale dopo 35 sedute di protonterapia

Paola Barale racconta a Le Iene la diagnosi di carcinoma alla gola legato al papillomavirus e la remissione totale dopo 35 sedute di protonterapia.

La showgirl Paola Barale ha raccontato per la prima volta la sua battaglia contro un carcinoma alla gola legato al papillomavirus umano, noto come HPV. Lo ha fatto durante un'intervista al programma Le Iene, in onda su Italia 1, rivelando che gli ultimi controlli hanno confermato la remissione totale della malattia.

La diagnosi è arrivata dopo un fastidio alla gola che Barale aveva inizialmente sottovalutato. Il tumore è stato riconosciuto al terzo stadio, dopo un tampone positivo e una successiva biopsia effettuata con l'otorino.

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Sintomi trascurati e diagnosi del carcinoma alla gola

Barale ha spiegato che tutto era cominciato con una strana sensazione alla gola, che descriveva come una escrescenza. Uno specialista le aveva consigliato di sottoporsi a un tampone in ospedale, ma gli impegni di lavoro l'avevano portata a rimandare l'esame.

Il rinvio è durato circa un anno. Nel frattempo una visita dal dentista non aveva fatto emergere particolari preoccupazioni. Quando il fastidio è diventato più insistente, la showgirl è tornata dall'otorino, che ha disposto il tampone e la biopsia.

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Alla telefonata con il medico che le comunicava la diagnosi, Barale ha raccontato di essersi come congelata. Una notizia difficile da elaborare, che in un primo momento ha cercato di tenere emotivamente a distanza.

Protonterapia e la scelta di tutelare la voce

La posizione del tumore rendeva delicato un eventuale intervento chirurgico. La massa si trovava vicino a una corda vocale, dietro le tonsille, e operare avrebbe comportato il rischio di compromettere la voce della showgirl.

Per questo Barale ha affrontato 35 sedute di protonterapia, un trattamento radioterapico che utilizza fasci di protoni. Il percorso non è stato semplice, soprattutto all'inizio: la showgirl ha ammesso di avere avuto paura e di aver avuto bisogno anche di un tranquillante per affrontare le prime sedute.

Durante le cure Barale ha inoltre cercato di proteggere il padre, ancora provato dalla perdita della moglie. Per questo, inizialmente, non gli ha raccontato tutta la verità sulla malattia.

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Remissione totale e l'appello sulla prevenzione HPV

A un anno dalla diagnosi, gli ultimi esami hanno confermato che il tumore è in remissione totale. Barale ha spiegato che, al momento, può dire di essere guarita, ma continuerà a sottoporsi ai controlli previsti.

La scelta di rendere pubblica la sua esperienza nasce dalla volontà di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e sui rischi legati all'HPV. Barale ha chiarito di non aver mai voluto sentirsi una vittima di questa malattia.

Il suo invito è a non ignorare i sintomi e a parlarne apertamente. La showgirl ha esortato chi avverte un disturbo persistente a non rimandare gli accertamenti, perché una diagnosi tempestiva può fare la differenza nel percorso di cura.