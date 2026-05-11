Paola Caruso racconta la sua esperienza al Grande Fratello Vip: 'La rabbia nasceva da una fragilità profonda'

Paola Caruso, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato la sua esperienza nella Casa durante un'intervista a Verissimo. Ha ammesso di aver commesso degli errori e di aver vissuto settimane intense emotivamente, durante le quali sono emerse insicurezze e ferite personali.

Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip , Paola Caruso si è raccontata a Verissimo : 'La rabbia nasceva da una fragilità profonda'. L'ex concorrente del reality di Canale 5 ha raccontato quanto il percorso nella Casa l'abbia segnata profondamente, portandola a fare i conti con aspetti del suo carattere che fino a quel momento non aveva mai davvero affrontato.

'Dentro quella Casa ho scoperto di avere tante fragilità e soprattutto una parte di me che non conoscevo'. La showgirl ha spiegato di aver vissuto settimane molto intense emotivamente, durante le quali sono emerse insicurezze e ferite personali che, sotto pressione, però, ha ammesso di aver commesso degli errori, soprattutto nel modo di affrontare alcuni scontri con gli altri concorrenti.

'Ho sicuramente sbagliato alcuni modi. In certe discussioni è uscita una parte di me che non è quella della Paola quotidiana'. Ha parlato anche della sua relazione sentimentale e del timore vissuto durante la permanenza nella Casa. Per 42 giorni, infatti, non ha avuto alcun contatto o gesto da parte del suo compagno e questo l'aveva portata a dubitare del loro rapporto..

Invece, fuori dal reality, il compagno le è rimasto accanto e questo ha rafforzato ancora di più il loro legame. Ha dichiarato emozionata, raccontando di aver trovato nel partner un punto fermo importante proprio in uno dei momenti più delicati della sua vita. Tra gli ex gieffini in studio ma lei ha assicurato tornerà nella prossima puntata nello studio di Roma insieme agli altri concorrenti che hanno lasciato la Casa. Anticipazioni T





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