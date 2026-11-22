Paola Egonu stabilisce nuovo record Serie A1 femminile con 6.101 punti, superando Carmen Turlea. La numidia milanese conquista la vetta storica del massimo campionato italiano di volley.

Il 22 novembre si è segnato un giorno storico per la pallavolo italiana e mondiale, poiché Paola Egonu ha riscritto i libri di record del campionato italiano. L'opposta della Numia Vero Volley Milano e della Nazionale azzurra ha messo a segno 33 punti decisivi durante il big match disputato all'Unipol Forum di Assago. Questo evento straordinario ha visto la sua squadra affrontare la Prosecco Doc Imoco Conegliano in un incontro ad altissimo livello tecnico e competitivo.

Egonu primatista Serie A1 femminile

Paola Egonu è diventata ufficialmente la miglior realizzatrice di tutti i tempi della Serie A1 femminile di volley, un traguardo che consolida il suo status di leggenda vivente dello sport. Con la prestazione odierna, l'atleta è salita a quota 6.101 punti, superando nettamente il precedente primato detenuto da Carmen Turlea. La recordista precedente, l'ex attaccante romena protagonista in Italia dal 1997 al 2017, aveva totalizzato 6.088 punti nel corso di una carriera lunghissima, che includeva anche due scudetti vinti in bacheca.

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Questo traguardo incredibile è stato raggiunto a soli 27 anni di età, dimostrando una continuità realizzativa fuori dal comune che non ha precedenti nella storia della disciplina. L'impresa è stata consolidata nell'arco di undici stagioni professionistiche, un percorso che conferma la costanza e l'evoluzione della fuoriclasse azzurra. Va notato che questo calcolo tiene conto anche di una breve parentesi di un anno trascorso in Turchia, periodo che non ha comunque intaccato la sua capacità di segnare punti a ritmo costante nei campionati internazionali.

Dinamiche del match e reazione avversaria

Nonostante il record individuale, il match dell'Unipol Forum di Assago è andato a vincere la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che si è aggiudicata l'incontro per 3-1 contro la squadra di Egonu. La partita ha richiesto molto impegno ad entrambi gli schieramenti, con parziali che hanno registrato oscillazioni di tensione e prestazione. I risultati dei singoli set sono stati 21-25, 25-14, 23-25 e 26-28, dimostrando come ogni punto sia stato strappato con grande fatica e determinazione dai protagonisti in campo.

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Il fatto che Egonu abbia segnato 33 punti indipendentemente dal risultato finale della squadra evidenzia il suo ruolo fondamentale come principale armi offensiva. La capacità di mantenere alta la concentrazione e la precisione di tiro, anche quando la partita non fila liscia, è la qualità distintiva del suo gioco. Questo match ha offerto uno spaccato tecnico di altissimo livello, confrontando due delle realtà più forti del panorama volley italiano ed europeo.

Un palmarès già leggendaria e titoli internazionali

Il record di punti in Serie A1 arricchisce ulteriormente una bacheca già leggendaria, che non si limita al solo ambito nazionale. Tra club e Nazionale, Egonu ha conquistato praticamente tutto l'immenso: dalla storica medaglia d'oro olimpica a Parigi 2024, dove è stata anche eletta MVP del torneo, ai titoli mondiali ed europei con l'Italia. La sua collezione di trofei comprende anche tre Champions League, vinte con Novara, Conegliano e VakifBank Istanbul, oltre a tre scudetti, cinque Coppe Italia e due Mondiali per club.

Questa serie di successi dimostra la versatilità e la capacità di Egonu di dominare in contesti diversi, sia a livello di club che nella maglia azzurra. La sua influenza sul gioco non si limita al solo aspetto realizzativo, ma si estende alla leadership e alla capacità di guidare le squadre verso vittorie importanti. Il confronto con Carmen Turlea rappresenta anche un passaggio di consegne simbolico tra due generazioni di giocatrici eccezionali, unito dalla stessa passione e dedizione per lo sport.