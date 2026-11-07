Paola Groppo sfratto Treviso: vive in auto dopo respingimento piano rientro Ater

Il caso di Paola Groppo, 68 anni, sfrattata a Treviso e ora in auto. L'Ater rifiuta la richiesta di ripensare la proposta, mentre i servizi sociali monitorano la famiglia.

La pensionata Paola Groppo, 68 anni, vive attualmente in automobile dopo essere stata sfrattata dalla casa popolare di Treviso. La donna, che viveva con la figlia, il genero e il nipote di 4 anni, ha trovato rifugio in un'utilitaria parcheggiata in piazzale della Costituzione. La situazione è nata a seguito di problemi nel pagamento delle rate e di un debito accumulato nel tempo che non è stato estinto.

La risposta ufficiale dell'Ater Treviso

L'Ater Treviso, l'azienda di edilizia residenziale pubblica responsabile dell'alloggio, ha respinto le critiche sostenendo di aver offerto ogni supporto disponibile alla famiglia. Il presidente Mauro Dal Zilio ha dichiarato che l'ente ha fatto di tutto per venire incontro al nucleo familiare, proponendo un piano di rientro finanziario definito assolutamente affrontabile. Questa soluzione avrebbe garantito il mantenimento dell'alloggio, ma è stata rigettata dagli inquilini, aggravando la loro posizione legale ed economica. Dal Zilio ha sottolineato che certe situazioni vengono strumentalizzate, ricordando che molte altre famiglie attendono disperatamente un alloggio sociale.

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Monitoraggio e posizioni dei Servizi Sociali

I Servizi Sociali del Comune di Treviso stanno monitorando la situazione da diverso tempo, ma le verifiche hanno evidenziato che la richiesta di un nuovo alloggio è stata presentata in ritardo. Questa tardività ha reso la data dello sfratto fissata per il 29 settembre quasi inevitabile. Le assistenti sociali segretano le due situazioni: quella della nonna Paola e quella della figlia di 30 anni con il marito di 44 anni, che lavora come saldatore. Inizialmente, la pensionata aveva comunicato di aver trovato una sistemazione alternativa, ma la realtà dei fatti è cambiata negli ultimi giorni, portando alla luce la sua permanenza in auto.

Aspetti economici e debito della famiglia

Nonostante la gravità della condizione abitativa, il quadro economico della famiglia mostra alcune contraddizioni rilevanti. La coppia di figlia e genero ha entrate che, secondo le valutazioni degli assistenti sociali, permetterebbero di sostenere il costo di un affitto. Tuttavia, un debito ingente accumulato negli anni rappresenta un ostacolo significativo. I suggerimenti ricevuti per risolvere la questione abitativa non sono stati messi in pratica dalla coppia, ritardando ulteriormente la ricerca di una soluzione concreta. Questo ritardo ha contribuito all'attuale crisi.

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Nuova ricerca di casa e condizioni di vita

Paola Groppo ha espresso chiaramente la sua richiesta a Rai Uno, che ha inviato una troupe per farle visita. La donna chiede un miniappartamento, sperando di poterlo ottenere prima di Natale per poter riavvicinare il nipote, che attualmente si trova in Marocco con i nonni paterni. Il piccolo chiede di tornare in Italia per vivere con la madre. La pensionata mostra l'interno della sua auto, spiegando che per dormire durante i freddi giorni invernali ha bisogno di tre coperte. La situazione è descritta come critica, con la donna che cerca disperatamente una via d'uscita legale e abitativa.

Prospettive future e difficoltà pratiche

Ora che lo sfratto dall'Ater è un fatto compiuto, trovare una nuova sistemazione si presenta come un processo complesso. La disponibilità economica della famiglia, pur presente, è intaccata dal debito pregresso. L'Ater rimane ferma sulla sua posizione iniziale, non riconoscendo responsabilità diretta nella mancata esecuzione del piano di rientro rifiutato. La comunità locale e le autorità continuano a seguire il caso, cercando di mediare tra le esigenze abitative della famiglia e le procedure burocratiche e legali vigenti. La speranza di Paola Groppo è di riuscire a ricongiungersi con il nipote in una casa dignitosa.