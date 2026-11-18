Il 19 novembre, Giornata mondiale del tumore al pancreas, si ricorda Paola Marella. L'eredità lasciata punta sulla formazione dei medici e sull'accesso alle cure per i pazienti.

Il 19 novembre è la Giornata mondiale per la sensibilizzazione sul tumore al pancreas, una data cruciale per riflettere su una patologia ancora poco conosciuta e altamente aggressiva. L'architetta e conduttrice televisiva Paola Marella è scomparsa il 21 settembre 2024 dopo aver lottato contro questa malattia, scegliendo di vivere la sua battaglia lontano dai riflettori mediatici. La sua storia personale, ora diventata simbolo di resilienza, riporta l'attenzione sulla gravità di un cancro che spesso viene diagnosticato solo in fase avanzata, quando le opzioni terapeutiche tradizionali sono limitate. Il racconto di Paola Marella non si limita alla tristezza della perdita, ma si trasforma in un appello concreto per migliorare l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, rendendo il tempo una risorsa da conquistare giorno per giorno.

Il trial clinico e la qualità di vita

Domenico Traversa, medico esperto in cure palliative, ha spiegato come Paola Marella abbia partecipato a una fase 1 di un trial clinico con il farmaco daraxonrasib. Questo trattamento non ha offerto una guarigione definitiva, ma ha garantito sei mesi di vita senza dolore e con una qualità significativamente migliore rispetto alla chemioterapia tradizionale. Per una famiglia che affronta una diagnosi devastante, quel periodo di mezzo anno rappresenta un dono inestimabile, permettendo alla paziente di vivere serenamente con i propri cari. Il farmaco, caratterizzato da pochi effetti collaterali, ha permesso di trasformare giorni che potevano essere gli ultimi in mesi di presenza attiva e dignitosa.

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Formazione medica come eredità principale

L'eredità concreta lasciata da Paola Marella attraverso l'omonima associazione si concentra sulla formazione professionale dei medici. L'obiettivo è preparare quaranta oncologi, con una meta ambiziosa di arrivare a trecento specialisti pronti a gestire queste complesse patologie. Questa iniziativa mira colmare il divario nella conoscenza delle ultime strategie terapeutiche, specialmente in ambiti dove l'aggiornamento è necessario. La scelta di investire nella formazione deriva dalla convinzione che l'educazione continua del personale sanitario sia fondamentale per non lasciare i pazienti soli nel loro percorso di cura.

Disuguaglianze geografiche nelle cure oncologiche

Un altro aspetto critico evidenziato dal dramma di Paola Marella riguarda la disparità geografica nell'accesso alle cure specialistiche. I pazienti che vivono in zone periferiche o con bassa casistica clinica faticano a trovare professionisti aggiornati sulle nuove terapie multidisciplinari. Chi abita lontano dai grandi centri medici è costretto a un turismo sanitario oneroso, spesso interrupendo la continuità assistenziale quando torna a casa. La distanza non si misura solo in chilometri, ma nella difficoltà logística per le famiglie che devono garantire supporto costante a persone malate.

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Strumenti digitali per superare le barriere

Per combattere queste disuguaglianze, l'associazione di Paola Marella ha implementato uno strumento digitale che permette ai medici delle strutture periferiche di confrontarsi con le équipe multidisciplinari dei grandi ospedali. Questa piattaforma consente di coinvolgere competenze e specialisti che non sono sempre disponibili sul territorio locale. L'obiettivo è semplificare il percorso assistenziale, garantendo che un paziente possa ricevere cure adeguate anche vicino alla propria residenza, senza doversi sottoporre a continui viaggi faticosi per trattamenti di secondo livello o follow-up.

Prevenzione e dati sanitari nazionali

Oltre alla formazione e all'assistenza digitale, rimane urgente la necessità di migliorare la prevenzione e il monitoraggio genetico. I test per individuare mutazioni ereditarie sono essenziali per identificare i familiari a rischio e implementare percorsi di sorveglianza mirati. Inoltre, l'assenza di dati nazionali completi in Italia rappresenta un ostacolo alla ricerca e all'organizzazione sanitaria. Sapere dove i pazienti vengono curati, quali percorsi seguono e quali risultati ottengono è vitale per ottimizzare le risorse e indirizzare gli sforzi scientifici verso le aree più critiche del sistema sanitario.