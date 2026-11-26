Paola Turci presenta il nuovo album e annuncia un live esclusivo alla Santeria di Milano dopo sette anni di silenzio discografico, con collaborazioni d'eccezione.

Paola Turci fa il suo ritorno sulle scene musicali dopo sette anni, presentando un nuovo lavoro discografico che segna un momento di svolta nella sua carriera artistica. L'artista romana di 62 anni conferma la sua presenza attiva nel panorama musicale italiano con un progetto che riflette la sua maturità e la ricerca continua di nuove sonorità. Questo ritorno a lungo atteso rappresenta un evento significativo per i suoi fan, che lo vedono protagonista di un percorso creativo ancora una volta al centro dell'attenzione.

Il Nuovo Album e Le Collaborazioni Musicali

Il nuovo album di Paola Turci è intitolato "È come non esistere, o come non essere mai esistiti. Invece io ho una storia" e si articola in dieci brani che esplorano a fondo il sentimento umano. L'artista ha scelto di pubblicare il lavoro su supporto fisico e attraverso download digitali, garantendo ai suoi ascoltatori diverse modalità di fruizione della musica. La registrazione conta su illustri collaborazioni alla scrittura, tra cui spiccano i nomi di Motta e Francesco Bianconi, che contribuiscono a dare spessore e diversità al progetto discografico.

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Il titolo dell'album riflette una profonda riflessione sull'esistenza e sulla necessità di lasciare un segno, tematiche centrali nella poetica dell'artista. L'approccio musicale è caratterizzato da una cura maniacale nei dettagli compositivi, dove ogni canzone diventa un racconto personale e universale. La scelta di collaborare con autori di grande spessore come Motta e Francesco Bianconi conferma la volontà di Paola Turci di non fermarsi al successo del passato, ma di evolvere costantemente il proprio linguaggio musicale.

La Scelta Del Live E Il Ritorno Al Palco

Accanto alla pubblicazione dell'album, Paola Turci annuncia il suo ritorno nei club, spazi che ama profondamente e che caratterizzano parte della sua storia artistica. L'artista spiega che nei club cambiano l'attitudine e lo stato d'animo del pubblico, creando un'energia diversa rispetto ai teatri tradizionali. La sua ultima apparizione in questo contesto è stata agli Arcimboldi, con il pubblico seduto, ma questa volta l'esperienza sarà completamente diversa. In piedi, infatti, si sente la musica in altre parti del corpo, e anche un pezzo lento induce a muoversi, creando una connessione fisica diretta con la performance.

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Il live sarà caratterizzato da una formazione ristretta e intensa, con soli cinque musicisti sul palco. Questa scelta permette di creare un suono più diretto e personale, dove ogni elemento orchestrale è essenziale. Il punto fermo dei live di Paola Turci è la dinamica musicale, che prevede fasi di grande intensità sonora alternate a brevi momenti liquidi e sospesi. La cantante suonerà esclusivamente la chitarra acustica, lasciando lo spazio ai musicisti di gestire anche i cori e gli strumenti a corda, come il violoncello, strumento che non ha mai avuto nella sua formazione standard.

La Scelta Di Milano E La Santeria

Il concerto di ritorno si terrà alla Santeria di Milano, una location che offre un'atmosfera unica e intima, perfetta per il formato scelto dall'artista. Per Paola Turci, Milano è una città che ama profondamente, non solo per le sue potenzialità artistiche, ma anche per i legami personali che la uniscono alla città. Ci vive sua sorella e le sue nipoti sono milanesi, creando un contesto familiare che rende l'esperienza della tournée ancora più speciale e significativa. L'artista ha frequentato molto la città nel tempo, esplorando luoghi iconici dalla balera dell'Ortica ai club più moderni, integrandosi perfettamente nella scena culturale locale.

I musicisti di Paola Turci conoscono bene la Santeria, un fattore che contribuirà alla qualità della performance. La scelta di Milano non è casuale, ma riflette un legame consolidato tra l'artista e il pubblico lombardo. La città ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento per la sua carriera, offrendo spazi di crescita e riconoscimento. Il concerto alla Santeria si configura quindi come un evento atteso non solo dai fan storici, ma anche da coloro che vogliono scoprire l'evolversi del suo stile musicale in un contesto dal vivo di alta qualità.

Le Prossime Date E I Dettagli Del Concerto

Il tour che accompagnerà la pubblicazione del nuovo album prevede diverse tappe, con Milano come punto di partenza fondamentale. Paola Turci ha annunciato che il punto fermo dei live è la dinamica, garantendo uno spettacolo vario e mai ripetitivo. I musicisti saranno ai cori e si suonerà tutto dal vivo, senza sequenze preregistrate, per offrire un'esperienza autentica e immediata. Questa approccio richiede una preparazione meticolosa da parte dell'intera band, che dovrà sincronizzarsi perfettamente per gestire le sfumature dinamiche della musica.

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Le date del tour saranno presto comunicate, ma l'artista ha già chiarito che il live sarà un'occasione per riscoprire il piacere di condividere la musica in spazi intimi. La presenza di strumenti come il violoncello sul palco aggiunge una dimensione sonora nuova e inedita per i suoi concerti. Il ritorno di Paola Turci dopo sette anni è quindi un evento che unisce la novità del nuovo materiale discografico alla forza dell'esperienza dal vivo, promettendo serate indimenticabili per tutti i presenti.