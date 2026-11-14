Paola Westbeek abbandona i Paesi Bassi: la vita a Duras dopo il sogno francese

Dopo decenni nei Paesi Bassi, Paola Westbeek si trasferisce a Duras. Una storia di coraggio e rinascita personale tra colline e vigne, dimostrando che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni.

Paola Westbeek ha scelto di cambiare radicalmente direzione nella sua vita adulta, abbandonando il comfort consolidato dei Paesi Bassi per trasferirsi in Francia. Dopo quasi trent'anni passati a Westbeek, dove aveva costruito una carriera e una famiglia, la donna ha deciso di inseguire un desiderio coltivato per anni. La sua storia, raccontata su Business Insider, dimostra che non è mai troppo tardi per ricominciare da zero e inseguire un sogno.

Origini del Sogno e Radici nei Paesi Bassi

Cresciuta nel New Jersey, Paola Westbeek ha già affrontato un importante salto nel vuoto nell'ottobre del 1997. A diciannove anni, si trasferì nei Paesi Bassi per iniziare una nuova vita accanto all'uomo che sarebbe diventato suo marito. I primi mesi furono segnati dallo shock culturale e dalla solitudine, ma la determinazione portò presto risultati concreti.

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Imparò rapidamente l'olandese, si laureò prima in giornalismo e poi in studi olandesi, ottenendo la cittadinanza nel 2008. A coronare questa stabilità c'erano una figlia e una grande casa con giardino ad Almere, nel cuore del Paese. Tutto sembrava andare a gonfie vele, ma iniziò a pensare di partire.

La Scintilla a Duras e la Lunga Attesa

La scintilla era scoccata nel 2009 durante una vacanza a Duras, un villaggio nel sud-ovest della Francia immerso tra vigneti, frutteti di prugne e campi di girasoli. Lo sguardo all'imponente castello del XII secolo che domina il paese ha fatto nascere un legame istantaneo e inspiegabile.

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Da quel momento, la famiglia iniziò a trascorrere lì almeno due settimane ogni estate. Ogni partenza lasciava un vuoto profondo. Nel 2022, l'idea di un trasferimento definitivo prese forma, frenata però dai dubbi legati all'età, dall'allontanamento dalla figlia ventitreenne ormai indipendente e dalla difficoltà di vendere la casa olandese.

Il Passo Definitivo e le Sfide dell'Adattamento

Anche quando trovò un'affascinante dimora storica a Duras, i costi e i tempi di ristrutturazione costrinsero a fare marcia indietro. Quest'anno, però, la consapevolezza che aspettare il momento perfetto avrebbe significato non agire mai, ha spinto all'azione. La casa nei Paesi Bassi è stata messa sul mercato e venduta nel giro di appena sette giorni.

Subito dopo, è apparsa un'altra opportunità a Duras: una casa in ottime condizioni proprio accanto a quella visitata nel 2022. La nuova dimora include una cucina che ricorda quella olandese da cui faticava a separarsi. Tuttavia, l'adattamento non è stato immediato e mancano le comodità della vita urbana.

Un Nuovo Ritmo di Vita Provinciale

Parlare francese con disinvoltura resta ancora una sfida per la nuova residente, ma il ritmo più lento della provincia ha già conquistato le sue giornate. Le sue mattinate ora sono dedicate a passeggiate lungo le colline coperte di vigne e pranzi preparati con i prodotti del mercato del lunedì.

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Ogni sera, un calice di vino locale accompagna la fine della giornata. Trasferirsi nei Paesi Bassi anni fa le aveva insegnato che era più forte di quanto pensasse. Oggi, davanti al panorama del castello di Duras, si ritrova ogni mattina a darsi un pizzicotto per assicurarsi che sia tutto vero.