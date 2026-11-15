Paola Westbeek lascia i Paesi Bassi per Duras: la scelta di vita dopo 29 anni

Dopo quasi tre decenni nei Paesi Bassi, la giornalista Paola Westbeek ha venduto la sua casa e si è trasferita a Duras, Francia, seguendo il suo cuore. Una decisione che cambia vita.

Paola Westbeek ha abbandonato una vita stabile nei Paesi Bassi per dedicarsi a un sogno francese. Dopo 29 anni di permanenza olandese, la giornalista e scrittrice ha venduto la sua abitazione ad Almere. Ora risiede con il marito nel piccolo centro di Duras, situato nel sud-ovest della Francia. La sua storia rappresenta un esempio concreto di come il senso di appartenenza possa cambiare drasticamente nel corso degli anni.

La decisione dopo 29 anni nei Paesi Bassi

La scelta di Westbeek di trasferirsi è il frutto di una riflessione lunga e approfondita. Nonostante in Olanda avesse costruito tutto ciò che aveva desiderato, compresa una famiglia e una carriera soddisfacente, non si sentiva più a casa. Lasciare una quotidianità costruita in quasi trent'anni ha significato rinunciare a una stabilità consolidata. Restare, invece, avrebbe voluto dire continuare a rimandare un desiderio profondo e irrinunciabile. La giornalista ha deciso che due settimane di vacanza estiva ogni anno non erano più sufficienti per la sua felicità. Voleva vivere permanentemente in quel luogo che le aveva sempre affascinato.

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Dalle origini del New Jersey a Duras

Paola Westbeek è nata e cresciuta nel New Jersey, negli Stati Uniti. Si è trasferita nei Paesi Bassi nell'ottobre del 1997, all'età di 19 anni. L'obiettivo iniziale era raggiungere l'uomo che sarebbe diventato suo marito. Nei primi anni ha affrontato spaesamento e solitudine, dovendo imparare una nuova lingua e proseguire gli studi. Nel maggio successivo ha frequentato un corso universitario di giornalismo. Successivamente ha conseguito una laurea in studi nederlandesi.

La famiglia si è allargata con il matrimonio e la nascita di una figlia. Nel 2008 Westbeek ha ottenuto la cittadinanza olandese e ha acquistato una casa ad Almere. L'immobile disponeva di quattro camere da letto, un giardino e una cucina che lei amava profondamente. Tre anni dopo, nel 2011, ha trovato il lavoro dei suoi sogni come editor per una rivista. Il lavoro era svolto da remoto, offrendole flessibilità. Era considerata sistemata e felice, ma un desiderio di partenza ha iniziato a prendere forma.

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L'incontro con Duras nel 2009

Il legame con Duras è nato durante una vacanza nel 2009. Westbeek ha viaggiato con il marito e la figlia. Davanti al castello del paese ha avvertito un'attrazione immediata e difficile da spiegare. Negli anni successivi la famiglia è tornata in vacanza ogni estate. Ogni partenza dal villaggio francese ha lasciato una sensazione di rimpianto. Anche il marito si è innamorato del luogo. Una domanda ha iniziato a farsi spazio: perché continuare a visitarlo solo come turisti?

Nel 2022 la coppia ha trovato una casa con persiane bianche, pavimenti in pietra e una cantina. Hanno viaggiato per visitarla, ma i lavori necessari avrebbero richiesto investimenti superiori al doppio del prezzo di acquisto. Il progetto immobiliare si è fermato. Altre visite sono finite con lo stesso risultato. All'ultimo momento ha prevalso la paura dell'investimento. La decisione di smettere di rimandare il momento della partenza è arrivata con il tempo.

La vendita lampo e il trasferimento definitivo

Paola Westbeek e suo marito hanno messo in vendita la casa olandese nella primavera del 2026. Hanno compreso che aspettare il momento perfetto significava rischiare di non partire mai. L'abitazione è stata venduta in soli sette giorni. Questa velocità ha dimostrato quanto fosse radicata la loro determinazione. Il passaggio di consegne è avvenuto senza indugi, liberando risorse e spazio mentale per la nuova fase.

A Duras è apparsa un'opportunità quasi parallela. È stata proposta una casa proprio accanto a quella visitata quattro anni prima. Questa nuova abitazione si trovava in ottime condizioni, senza bisogno di interventi strutturali. A convincere definitivamente Westbeek è stata la cucina. La struttura era molto simile a quella che le dispiaceva lasciare ad Almere. Il trasferimento a Duras completa il viaggio di una donna che ha scelto di seguire il proprio cuore.