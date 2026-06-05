Paolo Antonacci debutta come Paolo Santo: "Via i cognomi ingombranti, voglio che sia la musica a parlare"

Il cantautore, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, sceglie uno pseudonimo per il suo esordio discografico. Spiega i motivi della scelta e parla del suo album autobiografico influenzato da temi religiosi, oltre a collaborazioni con Annalisa e possibili futuri progetti con il padre.

Paolo Antonacci , noto autore dietro a successi pop italiani e forte di settanta dischi di platino, debutta come cantautore con un progetto personale scegliendo lo pseudonimo Paolo Santo .

L'artista, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera di aver voluto distinguersi dal peso dei cognomi familiari per evitare di finire nel chiacchiericcio del gossip e per far valere soltanto la qualità della sua musica. Egli afferma di non rifiutare le proprie radici, ma di aver bisogno che la sua opera sia giudicata autonomamente.

Riguardo al panorama musicale attuale, ricco di figli d'arte che riscuotono successo, nota che oggi i cambiamenti di opinione sono più rapidi e che alla fine la qualità paga. Sull'eventualità di un futuro album con il padre Biagio, si mostra possibilista pur chiedendo un po' di spazio. Il suo disco di debutto, composto da sette tracce, è un viaggio autobiografico con riferimenti che sfiorano l'immaginario religioso, sette come i sacramenti.

Sul legame con Annalisa, con cui collabora, precisa che l'ispirazione nasce da un immaginario condiviso e non da intenti spirituali, descrivendo la tenacia della cantante e contrapponendo i loro caratteri. Nota che, nonostante la voce divina di Annalisa, ciò che conta è il suo bagaglio culturale. La scelta dello pseudonimo è stata una necessità di sopravvivenza artistica, per non essere fagocitato dal pregiudizio legato ai cognomi.

La necessità di farsi spazio come "fantasma dell'opera" è stata fondamentale per costruire la propria identità musicale. L'album è un lavoro intimo e profondo che riflette ossessioni e linguaggio personale, in una fusione tra influenze colte e atmosfere raccolte. La sua esperienza è emblematica di una generazione di figli d'arte che cercano autonomia, come Angelina Mango, Leo Gassmann e Tredici Pietro. Pur ammettendo i cambiamenti nel clima delle critiche, ribadisce che la qualità resta il fattore determinante.

Sulla collaborazione con Annalisa, sottolinea l'eccitazione derivante dall'immaginario comune, pur precisando di non averricevuto una formazione catechistica tradizionale. La descrizione dei caratteri evidenzia la sua personalità più riflessiva e quella energica della cantante. Nel complesso, il debutto di Paolo Santo rappresenta un bilancio tra eredità familiare e ricerca di un sentiero autonomo, con un disco che ambisce a parlare attraverso le canzoni stesse, evitando il tritacarne del gossip





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