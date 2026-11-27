Paolo Belli racconta il percorso di guarigione dopo la tragedia. Il singolo

Paolo Belli torna a cantare e a vivere dopo un periodo di profonda luttuosità. L'artista modenese ha annunciato il rilascio del nuovo singolo Come se non ci fosse un domani, uscito il 20 novembre. Questo brano segna l'inizio di una nuova fase artistica e personale per il conduttore e musicista.

La difficoltà del ritorno al lavoro

Belli ammette con sincera trasparenza che riprendere la normalità non è affatto semplice. Ha confessato di essersi chiuso in casa per diverse settimane, rifiutandosi di uscire a causa del dolore per la morte di un uomo durante una sua esibizione. Tuttavia, il sostegno del pubblico e della famiglia lo ha spinto a ricominciare. La sua missione ora è quella di portare serenità agli altri attraverso la musica, sperando che questo processo guarisca anche lui.

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Il ruolo fondamentale della moglie Deanna

La figura di sua moglie Deanna è stata decisiva per la sua ripresa. Belli ricorda che lei lo minacciò di separazione se non fosse uscito di casa. Infine, Deanna gli ordinò di andare in montagna in bicicletta. L'artista ha obbedito, superando la resistenza iniziale. Questa azione lo ha aiutato a togliere lentamente la pesantezza emotiva che lo opprimeva da mesi.

Il nuovo singolo e lo spettacolo teatrale

La ballad Come se non ci fosse un domani, scritta da Mario Incudine, riflette la vulnerabilità dell'artista. Il brano anticipa uno spettacolo teatrale omonimo. La première avverrà il 6 dicembre all'Auditorium Spira Mirabilis a Formigine. Successivamente, lo spettacolo toccherà la Lavanderia a Vapore di Collegno il 15 gennaio 2027. Si concluderà al Blue Note di Milano il 22 e 23 gennaio.

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La tournée della Big Band in Italia

Da dicembre, Paolo Belli tornerà a esibirsi dal vivo con la sua Big Band. Il tour attraverserà diverse città italiane con date precise. Il 30 dicembre si esibirà a Sorrento. Il 1° gennaio si esibirà a Gatteo, nella provincia di Forlì-Cesena. Questi concerti rappresentano un passo concreto verso la piena ripresa dell'attività professionale dell'artista.

La guarigione attraverso la musica e il pubblico

Belli sottolinea quanto il coraggio del pubblico lo abbia aiutato a ripartire. Non nasconde che il momento attuale è ancora molto pesante. Tuttavia, l'abbraccio delle persone che gli vogliono bene alleggerisce il carico emotivo. La musica continua a fare il suo lavoro di guarigione. L'artista non dimenticherà mai ciò che è accaduto, ma cerca di trovare serenità nel futuro.