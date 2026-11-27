Paolo Belli parla della morte di Alessandro Magnani e del suo percorso di guarigione. Scopri come la moglie l'ha aiutato a riprendere in mano la vita e la bicicletta.

Paolo Belli ha finalmente spezzato il muro di silenzio che lo aveva isolato per mesi dopo la tragica vicenda del 13 luglio a Cognento di Campagnola. L'incidente in bicicletta, avvenuto nel Reggiano, ha causato la morte di Alessandro Magnani, 41 anni, e ha visto il cantante iscritto nel registro degli indagati. È da una sala prove, circondato dai musicisti con cui sta preparando il suo ritorno professionale, che Belli racconta per la prima volta pubblicamente la fatica emotiva e fisica di questa transizione.

Il sostegno della moglie e la terapia della bicicletta

La decisione di riemergere dal buio è arrivata grazie a un ultimatum concreto della sua compagna di vita, presente al suo fianco da quarantasei anni. Paolo Belli rivela che la moglie gli disse chiaramente: "o esci in bici o ci separiamo", esprimendo la sua insofferenza nel vedere il marito rinchiuso in casa. Il cantante ammette di essersi chiuso inabitabile per lungo tempo, non sentendosi capace di affrontare l'esterno, ma il supporto familiare è stato determinante per superare la paralisi.

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La svolta pratica è avvenuta durante un pranzo con la sua band, un gruppo che Belli definisce ormai una famiglia. Il giorno precedente, un amico gli aveva proposto una pedalata in montagna, ricevendo un rifiuto iniziale. Tuttavia, dopo la conversazione con la moglie e la successiva uscita, Belli ha scelto di raggiungere l'amico. Riconosce che pedalare e riprendere a interagire con le persone ha alleggerito il peso emotivo che lo opprimeva, aiutandolo a riprendere fiato.

Il ritorno in TV e i saldi con il pubblico

Un primo segnale di riavvicinamento è avvenuto il 21 novembre, quando Paolo Belli è tornato a Ballando con le stelle su Rai 1 per presentare il singolo "Come se non ci fosse un domani". Il brano è uscito ufficialmente il 20 novembre, segnando l'inizio di una nuova fase artistica. Belli descrive l'accoglienza ricevuta come una "montagna d'amore", citando specificamente Milly Carlucci, che gli ha detto "questa è casa tua", facendolo sentire di nuovo a suo agio nel contesto televisivo.

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Il sostegno non è arrivato solo dalla conduzione, ma anche dalla squadra del programma, dagli colleghi di altre reti e dal pubblico. Per Belli, questo incoraggiamento è fondamentale per la sua missione di portare serenità agli altri, un obiettivo che ora vuole perseguire anche per la propria guarigione. Ammette che il momento è pesantissimo, ma si augura che il percorso intrapreso possa servire anche a lui per elaborare il trauma subito.

Gestione del lutto e nuovi progetti artistici

Riguardo alla relazione con le vittime e le loro famiglie, Paolo Belli ha riservato pensieri speciali. In televisione ha rivolto un ricordo ad Alessandro Magnani e alla sua famiglia. In questa fase, ha espresso il desiderio di incontrare la madre di Alessandro, la signora Lina. Belli racconta che dal primo momento aveva voluto abbracciarla, ma gli è stato consigliato di aspettare il momento giusto per non interferire con i loro processi di dolore.

Artisticamente, la ripartenza si traduce in un cambiamento di approccio creativo. Paolo Belli ha iniziato a scrivere di nuovo, spinto dall'energia di chi gli sta vicino. Il brano "Come se non ci fosse un domani", composto da Mario Incudine dopo una notte dedicata ad ascoltare le confidenze del cantante, rappresenta una nuova consapevolezza. Belli intende inserire nei futuri progetti, sia discografici che dal vivo, aspetti della sua personalità più riservati, che in passato non osava mostrare.

Obiettivi musicali e consapevolezza sulla vita

La sessione di prove è iniziata con "Everybody Needs Somebody to Love", un brano dei Blues Brothers amati da Belli. Il cantante sottolinea l'incredibile forza della musica come strumento di connessione e guarigione. Ritrovare i musicisti significa per lui riprendere gesti abituali come la scelta degli arrangiamenti e lo scherzo, attività che gli permettono di respirare meglio.

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L'obiettivo finale è capire se sarà ancora in grado di offrire al pubblico quella spensieratezza che ha sempre perseguito. Paolo Belli annuncia anche il ritorno a Telethon, un appuntamento importante per la sua storia. Tuttavia, sul futuro a Ballando con le stelle non dà certezze, dicendo che vedrà se sarà in grado di tornare. La sua nuova filosofia di vita si basa sulla consapevolezza che la vita è un bene straordinario e che tutto può cambiare in un attimo, richiedendo un'attenzione infinita.