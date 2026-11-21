Paolo Belli torna a Ballando per una notte dopo il tragico incidente. La sua emocionante esibizione dedicata ad Alessandro Magnini e le sue parole sulla rinascita.

Paolo Belli ha fatto il suo ritorno televisivo nella puntata di sabato 21 novembre 2026 di Ballando con le Stelle, interpretando il ruolo speciale di "Ballerino per una Notte". Il musicista ha aperto la sua apparizione con una dichiarazione carica di significato, affermando che la sua scelta di presentarsi in quell'occasione derivava dal fatto che lo studio di Saxa Rubra gli era familiare e rappresentava il suo luogo sicuro, definendolo la sua casa. Questo momento di ritorno alla ribalta avviene a seguito del tragico incidente verificatosi durante l'estate, che ha causato la morte di Alessandro Magnini, un uomo di 41 anni.

Il gesto di vicinanza alla famiglia di Alessandro

Il ritorno di Paolo Belli è stato segnato da una profonda emozione, condivisa non solo dall'artista ma da tutti i presenti nello studio. Durante il suo discorso introduttivo, pronunciato con evidente difficoltà e con gli occhi lucidi, il cantante ha inviato un abbraccio sentito alla madre di Alessandro Magnini. Ha quindi spiegato la ragione della sua presenza momentanea nella pista di danza: se il suo mestiere fosse stato quello di un fabbro o di un odontoiatra, sarebbe tornato immediatamente al lavoro, ma la sua vocazione è quella di portare divertimento e serenità al pubblico.

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L'esibizione musicale con gli insegnanti di ballo

Belli non ha ballato personalmente, ma ha lasciato spazio agli insegnanti di Ballando con le Stelle mentre lui cantava la nuova canzone scritta durante i mesi difficili successivi alla tragedia. Al termine della performance, si è verificato un momento speciale di condivisione: il musicista ha volteggiato al centro della pista insieme a Anastasia Kuzmina, la maestra con cui aveva danzato come concorrente nell'edizione precedente. Il pubblico ha risposto con una standing ovation, scandendo ripetutamente il suo nome in segno di sostegno e affetto.

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Le parole di Milly Carlucci sulla rinascita

La conduttrice Milly Carlucci è scesa in pista per accogliere Belli, salutando il suo storico collaboratore con un caloroso "Bentornato Paolino" e un abbraccio. Ha inoltre rivolto un pensiero speciale alla famiglia di Alessandro Magnini, riconoscendo il peso del lutto che l'artista aveva affrontato. Belli ha ulteriormente chiarito il suo percorso di elaborazione, spiegando di essersi ritirato per settimane o mesi per riflettere sulla tragedia e sul destino di Alessandro. Ha attribuito alla sua moglie e ai suoi figli il merito di averlo aiutato a comprendere l'importanza di riprendere la propria attività lavorativa.

Il futuro televisivo e la Telethon

Per Paolo Belli, il lavoro ha assunto le sembianze di una vera e propria medicina, un elemento fondamentale per la sua guarigione emotiva. Pur ammettendo di aver preferito inizialmente la tranquillità della sua casa, ha sottolineato che l'ingresso nello studio televisivo gli ha restituito quella sensazione di protezione che lo ha spinto a continuare. Ha avvertito il pubblico che dovrà ancora "sopportarlo" per un po' di tempo, riferendosi alla sua natura fragile in quel momento. La sua partecipazione continuerà con un impegno futuro per la causa della Telethon, confermando la volontà di andare avanti nonostante tutto, come anche sottolineato da Belli e Carlucci.