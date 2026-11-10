Paolo Bonolis e Carola Moroni escono allo scoperto con il primo bacio in pubblico

Paolo Bonolis e Carola Moroni si mostrano insieme in pubblico tra cena a Milano, tifo per l'Inter a San Siro e il primo bacio fotografato da Chi. La coppia non ha ancora confermato ufficialmente la relazione.

Paolo Bonolis e Carola Moroni non si nascondono più. Secondo gli scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale Chi, la coppia si è mostrata insieme in pubblico, con il primo bacio fotografato davanti agli obiettivi. Il conduttore e la sua nuova compagna sono stati avvistati a Milano nel fine settimana precedente alla pubblicazione del servizio.

Il settimanale ha diffuso le immagini nella stessa settimana in cui la coppia ha partecipato a due appuntamenti nel capoluogo lombardo. Le foto documentano una serata trascorsa a cena e la giornata successiva allo stadio, senza particolari precauzioni per non farsi riconoscere.

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Cena a Milano e partita allo stadio San Siro

La cena a Milano è avvenuta nel weekend in cui Paolo Bonolis è stato ospite de Il Festival dello Spettacolo di TV Sorrisi e Canzoni. Il giorno seguente il conduttore e Carola Moroni sono andati a vedere la partita dell'Inter allo stadio San Siro.

Le immagini mostrano i due in un clima di grande intesa, come sottolinea il servizio di Chi. Il bacio in pubblico rappresenta il primo gesto ufficiale di affetto mostrato davanti alle telecamere e ai fotografi.

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Il percorso della coppia non si era fermato a Milano. La scorsa settimana Chi aveva pubblicato le prime foto dei due a Londra, dove Bonolis era andato a seguire il figlio Davide, impegnato in un torneo di padel.

Alle immagini londinesi si aggiungono gli scatti realizzati nel mercato coperto di Covent Garden. Secondo le foto del settimanale, con Bonolis e Moroni c'era anche Martina Dotti, fidanzata di Davide Bonolis.

Le dichiarazioni di Bonolis sulla relazione

Paolo Bonolis ha confermato la relazione con un post pubblicato sui social, nel quale ha sottolineato il clima di armonia familiare e gli ottimi rapporti con la ex moglie, Sonia Bruganelli. Il conduttore ha scelto quindi di rendere nota la sua nuova storia sentimentale con parole misurate.

Intervistato da Sorrisi, Bonolis ha parlato di Carola Moroni con toni molto positivi. Ha dichiarato di stare molto bene, definendo la compagna eccezionale e fantastica, e ha aggiunto che i due si vogliono bene e camminano festosi verso il domani.

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Chi è Carola Moroni e cosa non è ancora chiaro

Carola Moroni ha 32 anni ed è originaria dei Castelli Romani. Il grande pubblico televisivo la conosce per aver partecipato all'edizione 2023 di Temptation Island nel ruolo di tentatrice.

Lontano dalle telecamere, Moroni è laureata in Informatica e lavora nella gestione aziendale e nell'ambito digitale e dei social media. Tra le sue passioni figurano lo sport, l'arrampicata e le attività all'aperto, mentre sui social mantiene un profilo Instagram privato.

Nonostante la diffusione delle immagini, Paolo Bonolis e Carola Moroni non hanno ancora confermato in modo ufficiale la relazione. Le foto pubblicate da Chi mostrano però, secondo il settimanale, una forte sintonia tra i due.