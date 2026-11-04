Paolo Bonolis e Carola Moroni: la coppia cerca casa per vivere insieme

Retroscena sulla relazione tra Paolo Bonolis e la nuova fidanzata Carola Moroni. La coppia, unita da una differenza d'età di 33 anni, cerca casa per condividere il proprio futuro.

Paolo Bonolis, il conduttore di 65 anni, avrebbe stretto un legame sempre più profondo con Carola Moroni, 32 anni. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Gabriele Parpiglia, la coppia sta valutando seriamente l'ipotesi di condividere lo stesso tetto, cercando una nuova abitazione per unirsi definitivamente nella vita quotidiana.

Il grande passo verso la convivenza

Dopo i primi mesi caratterizzati da incontri rubati e weekend fugaci, Paolo Bonolis e Carola Moroni avrebbero deciso di fare il salto di qualità. La giornalista ha riferito che i due stanno già mettendo in comune le proprie esistenze, puntando a una convivenza stabile. La relazione è descritta come serena e in perfetta armonia, lontano dai riflettori ma con solide basi affettive.

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La storia della neo coppia

Il settimanale ha immortalato i due partner a Londra, precisamente tra le bancarelle e i locali del mercato di Covent Garden. La passeggiata è avvenuta in compagnia di Martina Dotti, la fidanzata di Davide Bonolis. L'atmosfera risultava estremamente familiare, con Paolo che abbracciava Carola con una naturalezza che sembra essere diventata una consuetudine quotidiana per la coppia.

La situazione di Carola Moroni

Carola Moroni, laureata in Informatica, lavora attivamente sia nella gestione aziendale sia nell'imprenditoria digitale e nella cura dei social media. Il suo profilo professionale e la sua età, con 33 anni di differenza rispetto al partner, sembrano non essere un ostacolo. I dettagli sui suoi interessi e la sua carriera sottolineano la modernità della relazione, che si muove su binari indipendenti ma complementari.

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Le reazioni di Sonia Bruganelli

Nello sfondo si inserisce la figura dell'ex moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli. Dopo un iniziale periodo di accettazione, Sonia avrebbe chiesto a Carola Moroni di non presentarsi all'evento Tennis and Friends. Questo appuntamento sulla prevenzione e la solidarietà si è tenuto a Roma dal 2 al 4 ottobre. La richiesta nasceva dalla volontà di evitare polemiche e scontri familiari.

La scelta di Bonolis e la fuga a Dubai

La strategia di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis avrebbe scelto di non alimentare ulteriormente le polemiche, privilegiando la serenità della famiglia. In quei giorni, decise di partire con la nuova fidanzata volando insieme a Dubai. Questa scelta riflette la priorità data alla protezione dei legami familiari, anche in presenza di tensioni iniziali. La partenza rappresenta un nuovo capitolo, lontano dagli occhi del pubblico ma cruciale per la costruzione del futuro insieme.