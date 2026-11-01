Paolo Bonolis e Carola Moroni: la nuova relazione ufficiale e l'approvazione di Davide

Paolo Bonolis, 65 anni, ha ufficializzato la sua relazione con Carola Moroni, 32 anni. Il figlio Davide, 22 anni, ha mostrato sostegno e la coppia è stata vista insieme a Roma.

Paolo Bonolis, 65 anni, sta vivendo il suo nuovo capitolo sentimentale con la compagna Carola Moroni sotto una luce del tutto nuova. La sua scelta è sostenuta da una serenità condivisa anche dai suoi affetti più stretti, in particolare dal figlio Davide, 22 anni, che ha compiuto un gesto di vicinanza significativo. A svelare i retroscena è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, confermando il clima positivo tra le mura domestiche dei Bonolis.

Davide Bonolis sostiene la nuova storia d'amore

Davide Bonolis ha compiuto una mossa decisiva che conferma il buon clima familiare. Non solo la madre Sonia Bruganelli, 52 anni, ha già incontrato la nuova compagna dell'ex marito, ma Davide ha espresso la sua approvazione in modo concreto. In particolare, il giovane si sarebbe iscritto alla newsletter del giornalista Gabriele Parpiglia, un dettaglio rilevante per chi segue la storia.

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Questo gesto è significativo se si considera che Parpiglia è stato il primo a dare notizia del nuovo amore di Bonolis. Il giornalista ha raccontato la vicenda nel dettaglio fin dai suoi esordi. Sembra che Davide voglia tenersi aggiornato sulla vita privata del padre, soprattutto in questo momento decisivo della loro relazione. La famiglia sembra aver accolto positivamente questa nuova dinamica.

La prima uscita pubblica della coppia a Roma

Le fonti indicano che Paolo Bonolis ufficializzerà il suo amore a breve in modo pubblico. L'uscita allo scoperto ha già avuto un primo capitolo informale nella Capitale. Ieri sera, infatti, la coppia è apparsa per la prima volta alla luce del sole. Si sono concessi una cena a due, dimostrando una certa tranquillità nel loro rapporto.

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Il locale prescelto per l'occasione è stato Casa Loca a Roma. Curiosamente, questo è lo stesso locale che Paolo frequentava insieme a Sonia Bruganelli in passato. La scelta del luogo potrebbe essere vista come un simbolo di chiusura di un capitolo e l'apertura di un altro, segnando un netto stacco con il passato sentimentale del conduttore televisivo.

Chi è Carola Moroni e il suo percorso

Carola Moroni ha 32 anni ed è originaria dei Castelli Romani. Ha una formazione solida, essendo laureata in Informatica. Attualmente lavora nel campo della gestione aziendale, unendo le competenze tecniche a quelle manageriali. Nonostante il suo background professionale, da tempo frequenta il mondo della televisione e dello spettacolo.

Il pubblico televisivo l'ha già notata precedentemente. Nello specifico, ha partecipato al reality Temptation Island durante l'estate del 2023. È proprio dietro le quinte della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, che ha incontrato Paolo Bonolis. Questo contesto ha facilitato il loro avvicinamento e la successiva evoluzione della relazione.

Le prospettive future per il conduttore

La nuova fiamma del conduttore sembra ormai consolidarsi e diventare ufficiale. L'approvazione del figlio Davide è un segnale importante per la stabilità della nuova coppia. La famiglia Bonolis mostra di aver assimilato i nuovi equilibri a passi spediti, con un clima sereno e condiviso.

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Gabriele Parpiglia continua a seguire la vicenda con grande attenzione, offrendo dettagli sempre più precisi sull'evolversi della storia. L'ufficializzazione pubblica dell'amore è attesa a breve, creando ulteriore interesse intorno alla vita privata di Paolo Bonolis. La cronaca rosa monitora da vicino i prossimi passi della coppia, in attesa di conferme definitive.