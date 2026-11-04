Paolo Bonolis e Carola Moroni: la relazione si fa pubblica a Londra

Paolo Bonolis e Carola Moroni rivelano il legame pubblico durante una vacanza a Londra con il figlio Davide. La coppia è stata fotografata insieme a Covent Garden in un'atmosfera serena e familiare.

La relazione tra Paolo Bonolis e Carola Moroni esce dall'ombra dopo mesi di discreti silenzi, trovando finalmente una conferma visiva attraverso le pagine del settimanale Chi. La coppia è stata immortalata insieme a Londra, in una delle zone più iconiche della capitale britannica, dimostrando una serenità che sembra aver consolidato i loro legami affettivi e familiari.

La vacanza a Londra e il contesto famigliare

La foto scattata in modo spontaneo da una turista di passaggio mostra i due attori e conduttori al mercato di Covent Garden, circondati da una atmosfera rilassata e quotidiana. Accanto a loro si trovano anche Davide Bonolis e la sua fidanzata Martina Dotti, creando quella che la stampa descrive come una sorta di famiglia allargata in vacanza.

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Il viaggio a Londra ha avuto una doppia motivazione: oltre al piacere del turismo, la coppia è presente per assistere a un torneo di padel nel quale ha partecipato Davide. Questo dettaglio evidenzia come i confini tra vita privata e eventi sociali si siano sfumati, permettendo a Paolo Bonolis di condividere momenti importanti con la nuova compagna in modo naturale.

I dettagli della relazione e le reazioni dell'ex moglie

Secondo le indiscrezioni riportate dalla rivista, Paolo Bonolis e Carola Moroni si sarebbero conosciuti circa un anno fa, precisamente prima delle festività nataline dello scorso anno. Per lunghi mesi hanno mantenuto un basso profilo, scegliendo di vivere la conoscenza in privato per permettere al legame di rafforzarsi senza pressioni mediatiche immediate.

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Carola Moroni, laureata in Informatica ed ex concorrente di Temptation Island nel 2023, viene descritta dagli amici come una donna indipendente dal carattere forte. La narrazione suggerisce che Paolo Bonolis sia profondamente innamorato in questa nuova fase, trovando nella compagna la stabilità e la serenità che sembravano essere state la priorità nel suo percorso personale post-divorzio.

Non tutto sembra essere fluido nel rapporto con l'ambiente della ex moglie, Sonia Bruganelli. Nonostante la coppia abbia mantenuto un ottimo rapporto co-genitoriale vivendo in case confinanti per crescere i tre figli, alcune indiscrezioni parlano di disappunto da parte di Sonia. Il giornalista cita la sua richiesta, mai ufficialmente confermata, di non presentarsi ad alcuni eventi pubblici di Paolo, come il Tennis and Friends tenutosi a Roma tra il 2 e il 4 ottobre.

Impatto mediatico e prospettive future

La pubblicazione di queste immagini segna un cambio di passo nella gestione della vita privata di Paolo Bonolis. Per la prima volta dalla fine del matrimonio con Sonia, le dinamiche della sua nuova relazione vengono portate alla luce in modo esplicito, rompendo un silenzio prolungato che aveva alimentato solo il pettegolezzo.

Paolo Bonolis, ambasciatore dell'evento Tennis and Friends sin dalla prima edizione, non ha confermato ufficialmente la presenza della compagna al Foro Italico. Tuttavia, la realtà delle foto scattate a Londra parla chiaro: la relazione con Carola Moroni è ormai solida e integrata nel suo giro più intimo, inclusa la relazione di suo figlio con Martina Dotti.

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Questa rivelazione rappresenta un momento significativo nel racconto di Bonolis, che sembra aver trovato il suo equilibrio personale. La capacità di gestire questa nuova fase con la stessa dignità e riservatezza con cui ha affrontato il divorzio e la coparenting, sta diventando un tema centrale nella sua immagine pubblica e privata.