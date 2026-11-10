Paolo Bonolis e Carola Moroni, primo bacio in pubblico

Paolo Bonolis e la compagna Carola Moroni si mostrano insieme in pubblico con un primo bacio, immortalato dal settimanale Chi dopo la fine del matrimonio del conduttore.

Paolo Bonolis, 65 anni, e la compagna Carola Moroni, 32 anni, non nascondono più la loro relazione. Gli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Chi mostrano la coppia mentre si scambia il primo bacio in pubblico, senza preoccuparsi degli sguardi indiscreti. Il conduttore e la donna che gli ha fatto ritrovare il sorriso appaiono sempre più complici e affiatati.

La nuova storia sentimentale arriva dopo la fine del matrimonio di Bonolis con Sonia Bruganelli. Il conduttore ha scelto di viverla alla luce del sole, superando la riservatezza che aveva mantenuto fino a quel momento sulla sua vita privata.

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Bonolis conferma la frequentazione con Carola Moroni

Paolo Bonolis ha confermato ufficialmente di frequentare Carola Moroni lo scorso 5 novembre, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il conduttore ha messo così fine alle indiscrezioni che circolavano da alcune settimane.

Nel suo messaggio, Bonolis ha spiegato di apprezzare molto la nuova compagna e di vivere con lei momenti davvero piacevoli. Poco dopo, in un'intervista al settimanale Sorrisi, il conduttore ha descritto Carola come eccezionale e fantastica, dicendo di volere bene alla donna e di camminare insieme a lei con serenità verso il futuro.

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La prima uscita pubblica al Festival dello Spettacolo

La prima uscita pubblica della coppia è avvenuta lo scorso weekend, in occasione del Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni. Carola Moroni è rimasta inizialmente qualche passo indietro rispetto a Paolo Bonolis, prima di avvicinarsi al conduttore.

Nel corso della giornata, Bonolis ha tenuto per mano Carola Moroni e l'ha abbracciata, mostrando una complicità che ha attirato l'attenzione dei presenti. Il giorno successivo, i due hanno trascorso altro tempo insieme a San Siro, per assistere alla partita dell'Inter, una delle grandi passioni del conduttore.

Chi è Carola Moroni, laureata in informatica

Carola Moroni ha 32 anni, è originaria dei Castelli Romani ed è laureata in informatica. Lavora nel settore digitale e tech, ma nel 2023 ha preso parte a Temptation Island come tentatrice.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il primo incontro tra Paolo Bonolis e Carola Moroni sarebbe avvenuto negli ambienti di lavoro televisivi, nell'ambito delle attività legate alla società di produzione Fascino di Maria De Filippi, frequentata da entrambi nell'ultimo periodo. Da quel contatto sarebbe nata la frequentazione, che ora il conduttore ha reso pubblica.