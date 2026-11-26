Il settimanale Oggi svela come Carola Moroni abbia disteso i rapporti tra Paolo Bonolis e l'ex moglie Sonia Bruganelli, superando le tensioni iniziali.

La dinamica relazionale tra il conduttore Paolo Bonolis, la sua ex moglie Sonia Bruganelli e la nuova compagna Carola Moroni ha subito un'evoluzione significativa. La situazione, caratterizzata in passato da tensioni e ricostruzioni contrastanti, sembra essersi stabilizzata grazie all'influenza positiva di Moroni. Questa trasformazione degli equilibri familiari è stata dettagliatamente descritta dal settimanale Oggi nel numero distribuito nelle edicole il 26 novembre.

L'impatto di Carola Moroni sui rapporti familiari

Secondo le ricostruzioni riportate dal settimanale Oggi, Carola Moroni ha agito come un elemento di distensione per Paolo Bonolis, definito un balsamo per il conduttore. La presenza della 33enne avrebbe funzionato da fattore risolutivo per la complessa situazione familiare del giurato di Tú sí que vales. Da quando è entrata nella vita del conduttore, i rapporti con Sonia Bruganelli, già separata civilmente, si sono notevolmente allentati e migliorati.

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Questa serenità rappresenta un cambio di rotta rispetto alle prime settimane di diffusione della notizia della relazione. Inizialmente, le indiscrezioni circolavano su social e cronache rosa, suggerendo l'esistenza di conflitti non risolti tra le due donne e il conduttore. Bonolis, che non aveva intrattenuto altre relazioni dopo la separazione, sembra aver trovato un nuovo equilibrio grazie alla mediazione implicita della partner.

Il veto iniziale e le tensioni documentate da Gabriele Parpiglia

La situazione era risultata molto diversa poche settimane prima, come raccontato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter del 3 novembre. Parpiglia aveva riferito che, dopo un primo momento di apparente accettazione, Sonia Bruganelli avrebbe posto un veto ufficiale sulla presenza pubblica di Carola Moroni accanto a Paolo Bonolis.

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Nello specifico, l'ex moglie avrebbe chiesto alla 33enne di non presentarsi all'evento Tennis and Friends. La manifestazione si è svolta al Foro Italico di Roma tra il 2 e il 4 ottobre, un evento di cui Bonolis è ambasciatore fin dalla prima edizione. Di fronte a questa richiesta, il conduttore avrebbe optato per evitare polemiche pubbliche, scegliendo di tutelare la serenità familiare anziché imporsi.

La smentita diretta di Paolo Bonolis sui social

Paolo Bonolis, 65 anni, è intervenuto direttamente sui social media pochi giorni dopo la diffusione delle voci di Parpiglia. Attraverso una nota pubblicata sul proprio profilo Instagram, il conduttore ha ufficializzato la storia d'amore con Carola Moroni, smentendo categoricamente l'esistenza di tensioni con l'ex moglie, 52 anni.

Il conduttore ha definito il periodo attuale sereno e felice, nonostante gli spifferi giornalistici. Ha precisato che Sonia ha un compagno, il ballerino Angelo Madonia, che Bonolis apprezza. Allo stesso modo, ha affermato che Bruganelli accetta molto bene la presenza di Carola. Bonolis ha Liquidato le teorie dei retroscena con ironia, suggerendo alla stampa di dedicarsi a fantasy come Le cronache di Narnia o La torre nera di Stephen King.

Il profilo di Carola Moroni e il loro incontro

Carola Moroni, originaria dei Castelli Romani, ha 32 anni ed è laureata in Informatica. È attiva nel settore digitale e tech, mantenendo un profilo basso lontano dal mondo dello spettacolo. Coltiva passioni come lo sport, in particolare l'arrampicata, e i viaggi. Inizialmente si era parlato di un incontro negli ambienti televisivi legati alla società di produzione Fascino di Maria De Filippi.

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Il settimanale Oggi ha però rivelato una versione diversa sulle modalità di conoscenza. I due si sarebbero incontrati a un evento di beneficenza, lontano dai palcoscenici televisivi. Questa fonte alternativa suggerisce una frequentazione nata in contesti privati e solidali, contribuendo alla natura riservata della loro relazione e alla sua rapida evoluzione verso la normalità familiare.