Paolo Bonolis: l'annuncio ufficiale del nuovo amore con Carola Moroni

Paolo Bonolis, 65 anni, conferma la relazione con Carola Moroni, 32 anni, ex tentatrice di Temptation Island. Il conduttore sfata le voci negative sull'ex moglie Sonia Bruganelli.

Il conduttore televisivo Paolo Bonolis ha scelto i propri canali social per chiarire definitivamente le indiscrezioni sul suo conto personale e tracciare un bilancio trasparente della sua situazione privata. Con una nota ufficiale pubblicata sul suo profilo Instagram, l'artista, nato nel 1959 e ora 65enne, ha rivelato ufficialmente di aver ritrovato la serenità sentimentale. La figura centrale di questa nuova fase della sua vita è Carola Moroni, una donna romana di 32 anni il cui nome era già circolato sui giornali e nei gossip del piccolo schermo per diversi giorni prima dell'annuncio ufficiale.

Le parole di Bonolis sulla nuova relazione

Paolo Bonolis ha aperto la sua dichiarazione con un tono di scusa ironica per il fatto di essersi affacciato su questo mondo virtuale per parlare di una questione personale, un comportamento mai adottato in precedenza. Ha dichiarato di provare piacere nello condividere con i propri follower un momento particolarmente bello della vita sua e di quella dei suoi figli, rompendo così la consueta riservatizza che lo ha caratterizzato per anni. Il conduttore ha sottolineato di vivere in questo periodo una serenità che non provava da molto tempo, nonostante gli spifferi e le voci negative che ogni tanto cercano di insinuarsi dai canali ufficiali.

Also read Paolo Bonolis e Carola Moroni: la coppia cerca casa per vivere insieme

Bonolis ha specificato di frequentare Carola, una donna che gli piace molto, con la quale sta vivendo momenti davvero piacevoli. La comunicazione mira a dissipare qualsiasi ombra di dubbio o tensione, presentando la nuova relazione non come un rifugio di emergenza, ma come una scelta di vita consapevole e gioiosa, volta a migliorare la qualità quotidiana dell'intera famiglia allargata.

Armonia con l'ex moglie e nuovi partner

Una delle parti cruciali della comunicazione riguardava il rapporto con l'ex moglie, Sonia Bruganelli, 52 anni, con la quale il conduttore cerca di mantenere un clima di armonia. Paolo Bonolis ha sottolineato esplicitamente che non vi sono tensioni, ribadendo che Sonia ha trovato un compagno, il ballerino Angelo Madonia, che lui apprezza profondamente. Al tempo stesso, ha confermato che Sonia apprezza molto Carola, la sua nuova compagna, creando un equilibrio delicato ma funzionale nel contesto familiare.

Advertisement

La nota prosegue con il ribadire come gli affetti profondi e le professionalità rimangano intatti nonostante il cambiamento dei ruoli. Bonolis ha descritto una realtà molto più semplice di quanto alcuni media o osservatori esterni vogliano raccontare: i membri della famiglia allargata amano i loro figli, Silvia, Davide e Adele, e vivono essenzialmente per loro. La collaborazione sul lavoro, inoltre, continua serenamente, dimostrando che la separazione coniugale non ha intaccato la sfera professionale o la fiducia reciproca.

Il profilo di Carola Moroni e il passato televisivo

Chi è, dunque, la donna che ha conquistato il cuore del conduttore dopo la fine del lungo matrimonio ventennale? Carola ha 32 anni ed è originaria dei Castelli Romani. Ha una solida formazione accademica, essendo laureata in Informatica, ed è attiva nel settore digitale e tecnologico. Nonostante il suo legame con il mondo dello spettacolo, Carola non è un volto completamente sconosciuto al pubblico televisivo: nell'estate del 2023 ha partecipato come tentatrice al reality show Temptation Island, trasmesso su Canale 5.

Dopo l'esperienza televisiva, la donna ha scelto deliberatamente di non rincorrere la celebrità, preferendo mantenere un profilo riservato e lontano dai riflettori della cronaca rosa. Tra le sue passioni personali spiccano lo sport, in particolare l'arrampicata su roccia, e i viaggi. Il primo incontro tra lei e Bonolis sarebbe avvenuto negli ambienti di lavoro televisivi, dando il via a una frequentazione vissuta con estrema discrezione e riservatezza, prima che la società di produzione Fascino, di proprietà di Maria De Filippi, e che entrambi frequentano, li vedesse come colleghi nello stesso ecosistema produttivo.

Il contesto del divorzio e le conclusioni ironiche

Il divorzio definitivo con Sonia Bruganelli era arrivato ufficialmente nel giugno 2023, dopo ventuno anni di matrimonio celebrato nel 2002 e la nascita dei tre figli. All'epoca, la coppia aveva spiegato in una lunga intervista congiunta il desiderio di mantenere immutati il rispetto e l'affetto reciproco, continuando parallelamente le proprie collaborazioni lavorative. La situazione attuale sembra confermare quella promessa, con i rapporti che appaiono stabili e privi delle drammatiche tensioni spesso attribuite alle separazioni a luci rosse.

Advertisement

Paolo Bonolis ha chiuso l'intervento ironizzando sulle ricostruzioni sensazionalistiche circolate negli ultimi tempi, affermando che non esistono misteri, tensioni o retroscena da svelare. Se ai lettori o ai follower piacciono le fantasie, il conduttore consiglia la lettura de Le cronache di Narnia o, meglio ancora, la saga de La torre nera di Stephen King. Ha citato l'incipit celebre del romanzo: The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed, sottolineando che almeno lì la fantasia è dichiarata e scritta molto bene, a differenza dei pettegolezzi non verificati sulla sua vita.