Paolo Bonolis torna a Verissimo: la sua dichiarazione d'amore per Sara Tommasi e il suo percorso televisivo

Paolo Bonolis ospite a Verissimo il 14 novembre 2026 con Sara Tommasi. Scopri la storia d'amore, le dimissioni dalla Rai e il nuovo capitolo a Mediaset.

Il giornalista Paolo Bonolis ha fatto ritorno nello studio di Verissimo sabato 14 novembre 2026, tornando a confrontarsi con il pubblico e la sua consorte, Sara Tommasi. Il conduttore di Ore 11 e Verità nascoste, nato a Milano il 5 luglio 1968, ha rinnovato il suo rapporto con il programma storico di Maria De Filippi dopo un lungo periodo di assenza legato al suo passaggio di ruolo nel panorama televisivo nazionale.

La metafora dell'amore e della stabilità familiare

Paolo Bonolis ha utilizzato parole di forte impatto emotivo per descrivere il legame che lo unisce a Sara Tommasi, presentandola come il punto fermo della sua esistenza. Durante questa partecipazione, il conduttore ha dichiarato esplicitamente: "Sara è la mia roccia. Io amo molto il mare e lei è la roccia contro cui si infrange l'onda". Questa dichiarazione, già fatta in un'occasione precedente, è stata ripetuta per sottolineare la natura complementare della loro unione e la stabilità che la moglie rappresenta per lui.

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La figura di Sara Tommasi, nata nel 1969 e originaria di Boario Terme in provincia di Brescia, è quindi centrale nella narrazione personale del marito. La sua presenza non è solo un supporto emotivo, ma un elemento strutturale della vita di Paolo Bonolis, capace di ancorarlo alle sue radici e ai suoi valori personali in un mondo mediatico spesso effimero e veloce.

Il percorso professionale dalla cronaca locale alla Rai

Prima di diventare uno dei volti più noti della televisione italiana, Paolo Bonolis ha costruito le basi della sua carriera sui giornali e nelle trasmissioni locali lombarde. Inizialmente dedicato alla cronaca e alla carta stampata, il giornalista ha poi mosso i primi passi nelle televisioni di territorio, acquisendo esperienza sul campo e imparando a gestire le dirette e le emergenze informative. Questa formazione pratica è stata fondamentale per sviluppare il suo stile diretto e concreto.

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Il salto di qualità definitivo è avvenuto nel 2003, quando è approdato in Rai. Per oltre vent'anni, la rete pubblica è stata il palcoscenico principale della sua attività professionale. Durante questo lungo periodo, Bonolis ha consolidato la sua reputazione di professionista affidabile, gestendo programmi di grande audiences e diventando un punto di riferimento per milioni di spettatori. La sua permanenza in RAI ha coperto un arco temporale significativo, segnando un'epoca d'oro della sua carriera.

Il passaggio a Mediaset e il nuovo incarico su Rete 4

La situazione professionale di Paolo Bonolis è cambiata radicalmente il 10 giugno 2026, data in cui ha presentato le sue dimissioni dalla Rai. La decisione ha segnato la fine di un'era e l'inizio di una nuova fase per il conduttore milanese. Subito dopo la decisione di lasciare il ente pubblico, è stato annunciato il suo trasferimento a Mediaset, dove ha trovato nuova collocazione professionale e creatività.

Da quando ha lasciato la Rai, Paolo Bonolis conduce su Rete 4 i programmi Ore 11 e Verità nascoste. Questo spostamento ha richiesto un adattamento a una nuova struttura produttiva e a un diverso pubblico di riferimento, ma il conduttore ha mantenuto il suo stile inconfondibile. La conduzione di queste trasmissioni gli ha permesso di rimanere al centro del dibattito pubblico e di continuare a interfacciarsi direttamente con il grande pubblico italiano.

Sara Tommasi: dalla moda all'avvocatura

Mentre Paolo Bonolis naviga i mari della televisione, Sara Tommasi rappresenta la roccia terrestre con una carriera professionale solida e rispettata. Sebbene sia nota al grande pubblico per il suo ruolo di partner del conduttore e per il suo passato nel mondo della moda, la sua professione attuale è ben diversa. Sara Tommasi è attualmente un'avvocata penalista, una figura di grande rigore e competenza nel campo giuridico.

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Il percorso di Sara Tommasi verso la legge è iniziato con esperienze nel mondo dello spettacolo. In passato, la donna è stata una modella e ha vinto il titolo di Miss Padania nel 1998. Questa esperienza iniziale l'ha portata sotto i riflettori, ma non l'ha trattenuta. Ha scelto poi di dedicarsi allo studio del diritto, diventando un'avvocata e costruendo una reputazione professionale indipendente da quella del marito, unendo estetica e cultura legale in un mix unico.