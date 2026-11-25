Paolo Condò ringrazia per l'affetto ricevuto dopo la morte di Elena Buccianti, scomparsa a 52 anni. La coppia aveva due figli.

Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport, ha reso pubblico il suo commosso ringraziamento per il supporto ricevuto nel periodo successivo alla scomparsa della moglie, Elena Buccianti. La morte della donna, avvenuta la settimana scorsa all'età di 52 anni, ha colpito profondamente il mondo dello sport e dei media italiani, scatenando un'ondata di solidarietà verso la famiglia Condò.

Il messaggio di gratitudine su X

Il giornalista ha utilizzato la piattaforma X per dedicare parole di riconoscimento a tutti coloro che hanno espresso vicinanza in questi giorni difficili. Condò ha evidenziato come ha ricevuto un'enorme quantità di dolcezza, distinguendo tra gli amici più stretti e le numerose persone che, pur non avendo un legame personale diretto con lui, hanno voluto dedicare un pensiero alla sua famiglia. Ha sottolineato con fermezza che l'affetto non deve mai essere dato per scontato, ringraziando di cuore per questa condivisione del dolore.

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La vita privata della coppia

Paolo Condò e Elena Buccianti avevano costruito una lunga storia insieme, legandosi in matrimonio nel 2000. Dalla loro unione erano nati due figli, Andrea, nato nel 2002, e Matteo, nato nel 2005. La comunicazione ufficiale della scomparsa è stata rilasciata direttamente da Sky Sport, confermando il decesso della giornalista e collega della rete televisiva, e aprendo un periodo di lutto per l'azienda e per i colleghi di lavoro.

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Ricordi e sostegno nel lutto

La notizia della scomparsa di Elena Buccianti ha destato grande commozione nell'ambiente televisivo, dove era molto apprezzata per la sua professionalità e la sua personalità. Paolo Condò, attraverso il suo post, ha cercato di dare voce alla gratitudine verso un mare di messaggi di sostegno, ricordando come i gesti di vicinanza, anche da sconosciuti, abbiano rappresentato un fondamentale punto di riferimento per superare il dolore improvviso della perdita.