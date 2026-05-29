Paolo Del Debbio lascia la conduzione di 'Dritto e rovescio': 'Non sono triste, continuo a lavorare'

Il giornalista Paolo Del Debbio ha annunciato il proprio pensionamento dalla conduzione di 'Dritto e rovescio' nell'ultima puntata della stagione, trasmessa giovedì 28 maggio. Del Debbio ha precisato di non essere affatto triste per la decisione e ha confermato di continuare a lavorare, passando il testimone di '4 di sera' a Francesco Vecchi dal 1° giugno. Ha anche smentito categoricamente le voci su un suo addio a Mediaset o al giornalismo, definendole 'ricostruzioni fantasiose'.

Il noto giornalista e conduttore Paolo Del Debbio ha annunciato il suo pensionamento dalla conduzione del programma di Rete 4 'Dritto e rovescio' durante l'ultima puntata della stagione, andata in onda giovedì 28 maggio.

Con la consueta schiettezza e un tocco di ironia, Del Debbio ha dichiarato: 'Devo dire che la cosa non mi rende particolarmente triste', proseguendo con 'Continuo a lavorare comunque'. A partire da lunedì 1° giugno, la conduzione del programma pomeridiano '4 di sera' passerà infatti al collega Francesco Vecchi, mentre Del Debbio ha già confermato la propria presenza alla guida della nuova stagione di 'Dritto e rovescio', prevista per settembre.

Nel corso della puntata, il giornalista ha voluto ringraziare calorosamente tutto il team che lavora dietro le quinte: 'a tutti quelli che lavorano per la trasmissione perché dietro alla mia faccia c'è un gruppo validissimo di persone che fanno un lavoro straordinario e ci consente di andare dentro alla realtà con servizi e inchieste'. Ha poi ricordato alcuni degli approfondimenti più significativi della stagione, esprimendo orgoglio per il lavoro svolto: 'Questo mi rende fiero e soprattutto quando entro in trasmissione e leggo il foglietto dei servizi sono sereno perché so avere dietro chi lavora bene'.

Del Debbio ha anche colto l'occasione per smentire con forza le voci circolate nei giorni scorsi riguardo a un suo presunto addio a Mediaset o addirittura al mestiere di giornalista.

'Voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c'è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene. Sono le solite ricostruzioni fantasiose alle quali, francamente, sorrido e vado avanti con serenità', ha dichiarato.

Sebbene il termine 'pensione' possa suggerire un ritiro completo, le sue stesse parole lasciano intendere che Del Debbio rimarrà all'interno del gruppo Mediaset, magari con un ruolo diverso da quello di conduttore, continuando a contribuire con la sua esperienza e il suo punto di vista. L'appuntamento per il pubblico è quindi per la prossima stagione televisiva, con la certezza che il giornalista manterrà una posizione attiva nel panorama dell'informazione mediaset





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paolo Del Debbio Dritto E Rovescio 4 Di Sera Francesco Vecchi Mediaset Pensione Conduzione Rete 4

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rinnovo del dirigente americano del Milan Futuro e possibili nuovi ruoli dirigenzialiIl dirigente americano, arrivato su indicazione di Zlatan Ibrahimovic, ha la possibilità di prorogare il contratto fino al 30 giugno 2028. Dopo la stagione difficile del Milan Futuro, potrebbero esserci cambiamenti nei ruoli, tra cui un eventuale passaggio alla prima squadra e nuove nomine a amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore, mentre si conferma l'interesse per Iraola come possibile candidato.

Read more »

Morto lo chef napoletano Ciro Sabella, riferimento gastronomico a San PaoloÈ morto a San Paolo del Brasile lo chef napoletano Ciro Sabella, fondatore del Vinarium Antica Trattoria e figura di riferimento della cucina italiana nella metropoli paulista. Aveva 62 anni ed era ricoverato da tempo all'ospedale Sirio-Libanese.

Read more »

Il Bologna punta dritto su Domenico Tedesco: parti a lavoro per cercare l'intesaIl Bologna sembra aver sciolto le proprie riserve e punta dritto su Domenico Tedesco.

Read more »

'Dritto e rovescio', Paolo Del Debbio va in pensione: 'Ma continuerò a lavorare''Dritto e rovescio', Paolo Del Debbio va in pensione: 'Ma continuerò a lavorare'.Il conduttore saluta il pubblico nell'ultima puntata della stagione

Read more »