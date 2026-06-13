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Paolo Del Debbio ospite a Verissimo: la carriera e la vita privata del noto giornalista

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Paolo Del Debbio ospite a Verissimo: la carriera e la vita privata del noto giornalista
Paolo Del DebbioVerissimoSilvia Toffanin
📆6/13/2026 1:54 PM
📰leggoit
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Paolo Del Debbio, giornalista, conduttore televisivo, saggista e docente universitario italiano, è stato ospite di Verissimo sabato 13 giugno 2026. In questa occasione, ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, raccontando aneddoti e curiosità ai telespettatori.

Paolo Del Debbio , noto giornalista, conduttore televisivo , saggista e docente universitario italiano, è stato ospite di Verissimo sabato 13 giugno 2026. Nato a Lucca nel 1958, Del Debbio si è trasferito a Roma per studiare filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce e la Pontificia Università Urbaniana.

Dopo gli studi, ha lavorato come coordinatore del centro studi e assistente dell'allora amministratore delegato Fedele Confalonieri per il gruppo Fininvest, dove ha incontrato la sua futura moglie, Gina Nieri. Del Debbio è noto soprattutto per il suo ruolo di conduttore di programmi di approfondimento e attualità su Rete 4 ogni giovedì

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Paolo Del Debbio Verissimo Silvia Toffanin Giornalista Conduttore Televisivo Saggista Docente Universitario Rete 4 Attualità Cultura

 

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