Paolo Falessi critica le parole del giornalista a 'DiMartedì': 'Frase decontestualizzata e grave'

Paolo Falessi, fondatore di un celebre gruppo musicale, commenta le parole del giornalista a 'DiMartedì' su La7, sottolineando il problema culturale e la mancanza di sensibilizzazione. Falessi critica la frase considerata offensiva verso le persone con disabilità e riflette sul passo indietro in termini di consapevolezza sociale.

Paolo Falessi , fondatore del celebre gruppo musicale, ha commentato la frase del giornalista a 'DiMartedì', affermando che 'C'è un problema culturale, anche nel linguaggio, non si fa abbastanza sensibilizzazione'.

Tuttavia, ha precisato che 'decontestualizzata quella frase sembra anche più grave di quello che è'. Falessi ha intervenuto così, conversando con l'Adnkronos, sulle polemiche suscitate da una dichiarazione del giornalista a 'DiMartedì', un programma condotto da Giovanni Floris su La7. Durante la trasmissione, il giornalista aveva affermato: 'Se una persona passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile sulla sedia a rotelle senza fare nulla, è inutile aver vissuto così tanto. La stessa cosa vale per il governo'.

Queste parole hanno scatenato una serie di critiche, soprattutto per il tono considerato offensivo e disattento verso le persone con disabilità. Falessi, che con il suo gruppo musicale ha sempre sostenuto cause sociali e ha lavorato con artisti con disabilità, ha sottolineato come oggi, rispetto a qualche anno fa, si sia registrato un passo indietro in termini di sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani. Secondo Falessi, questo regressione è dovuta anche ai tagli ai fondi per eventi di sensibilizzazione.

Negli anni '90, il gruppo organizzava 100 concerti l'anno, di cui 50 dedicati alla sensibilizzazione. Oggi, grazie alla sponsorizzazione della Siae, si organizzano meno eventi, ma si nota un cambiamento positivo nei giovani che partecipano. Dopo i concerti, i ragazzi mostrano un'apertura mentale che prima non avevano.

Questo non riguarda solo le scuole, ma anche le amministrazioni comunali, che spesso mandano i rappresentanti del gruppo a parlare con l'assessore alle politiche sociali e alla salute, piuttosto che con l'assessore alla cultura





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