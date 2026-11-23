Paolo Rotelli spende 23mila euro al ristorante con vino da 16mila e caviale. Ecco i dettagli della cena e le reazioni online.

Paolo Rotelli, ex top manager ed erede della famiglia proprietaria del Gruppo San Donato e del San Raffaele, ha fatto registrare un scontrino da 23mila euro in una cena al ristorante. La scena, diventata virale sui social media grazie alla diffusione di un video, mostra il protagonista che commenta la bolletta insieme ai commensali con estrema disinvoltura. Rotelli, oggi dedito alla musica attraverso il progetto Tractopelle Music, non mostra alcuna remora nel giustificare le sue spese eccessive.

Dettagli della cena e spese eccessive

Il totale della serata è stato guidato principalmente dall'acquisto di una bottiglia di Château Latour del 2015 in formato maxi, costata 16.500 euro per ben tre litri. Accanto al vino, la lista delle spese include quattro calici di Champagne Perrier-Jouët da 116 euro ciascuno, tredici cocktail White Russian per un totale di 286 euro, due Vodka RedBull e persino un cappuccino da 9 euro. Questi drink hanno contribuito a far schizzare il conto verso cifre che molti considerano fuori dalla normalità per un pasto comune.

Also read Morte di Paolo Bulgari: il gioielliere italiano a 89 anni

Sul fronte gastronomico, i commensali hanno consumato circa 4.300 euro tra caviale, pesce crudo e controfiletto di carne giapponese Wagyu. La cena si è conclusa con un conto di 533 euro solo per i dolci. Paolo Rotelli ha definito la serata un "Full power", ribadendo che per lui e i suoi amici è normale spendere in modo elevato per accompagnare la giornata con un'esperienza culinaria di lusso senza restrizioni di budget.

Posizioni dei stakeholder e precedenti dichiarazioni

Paolo Rotelli non è nuovo a dichiarazioni simili sulla sua gestione del denaro. In passato, ospite del Pulp Podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, aveva già dichiarato di spendere nei locali notturni cifre che oscillano tra i 30mila e i 100mila euro a serata. Durante quell'intervista, aveva anche rivelato di avere una fidanzata principale e altre donne, definendo la sua cerchia come una comunità e affermando esplicitamente che "i soldi non sono un valore" per lui.

Advertisement

Commentando lo scontrino di 23mila euro, Rotelli ha dichiarato: "Spendo in club tra i 30 e i 100k, al ristorante siamo sempre fra i 70 e i 30". Ha aggiunto poi: "Always every day, a noi ci piace bere bene". Questa coerenza nelle sue abitudini di spesa ha confermato agli osservatori la sua costante ricerca di esperienze di alto livello, indipendentemente dal contesto, sia esso un nightclub o un ristorante elegante.

Impatto reale e reazioni del pubblico

La pubblicazione del video ha generato un forte polarizzazione nell'opinione pubblica. Da una parte, ci sono critiche aspre verso il disprezzo mostrato per i valori economici condivisi dalla maggior parte delle persone. Molti utenti hanno sottolineato che un miliardo di persone nel mondo faticano a unire il pranzo e la cena, chiedendosi come sia possibile giustificare tali spese.

Dall'altra parte, le reazioni non sono univoche. Mentre alcuni sbottano esprimendo stanchezza per questo tipo di soggetti, altri richiamano l'origine delle ricchezze della famiglia Rotelli. Alcuni commenti hanno ricordato che questi soldi sono stati guadagnati con i sacrifici degli impiegati di famiglia con stipendi normali, sottolineando la distanza tra le origini umili della fortuna familiare e lo stile di vita attuale sfarzoso. Questo contrasto alimenta il dibattito pubblico sulla disuguaglianza e sulla percezione del denaro.