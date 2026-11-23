Paolo Rotelli, erede del Gruppo San Donato, condivide un video di una cena di lusso. Il conto ammonta a 23.404 euro, dominato da una bottiglia di vino da 16.500 euro e caviale.

Paolo Rotelli, erede della famiglia proprietaria del Gruppo San Donato, ha reso pubblica la propria esuberante abitudine di spesa attraverso un video diventato virale sui social network. L'ex top manager, oggi noto anche per il suo progetto musicale Tractopelle Music, non ha nascosto il proprio stile di vita lussuoso, confermando di apprezzare il lusso e la bella vita senza risparmi.

Il video e il conto da 23.404 euro

Il video mostra Rotelli seduto al tavolo di un ristorante insieme ad alcuni amici, mentre questi srotolano uno scontrino di lunghezza considerevole. La cifra totale riportata sulla ricevuta, scritta in francese, ammonta a 23.404 euro. Di fronte a un importo così elevato, Rotelli commenta semplicemente "Full power", dimostrando di non essere affatto sorpreso o preoccupato dal costo della cena.

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Il elemento che ha fatto lievitare significativamente il conto è stata una maxi bottiglia di vino Château Latour del 2015. Questa singola bottiglia è costata 16.500 euro, una cifra paragonabile al prezzo di una piccola automobile utilizzata. Rotelli ha sottolineato l'importanza di questa scelta dichiarando: "Un bel Latour, 3 litri, da 16.500 euro. Full power!".

Spese per champagne, cocktail e cibarie di pregio

Oltre al vino pregiato, la comitiva ha ordinato altre bevande e piatti di alto valore. Sono stati consumati quattro calici di Champagne Perrier-Jouët, ciascuno al costo di 116 euro. Sono stati inoltre ordinati tredici White Russian, cocktail reso celebre dal film "Il grande Lebowski", per un totale di 286 euro, considerati da Rotelli un costo irrilevante rispetto al resto.

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La parte alimentare del conto ha richiesto un ulteriore investimento di 4.300 euro. La selezione gastronomicha includeva caviale, pesce crudo e un taglio di carne giapponese Wagyu di alta qualità, specificamente controfiletto. Per chiudere la cena, i commensali hanno ordinato dolci per 533 euro, due Vodka RedBull e un cappuccino da 9 euro.

Dichiarazioni sul lusso e sul business

Paolo Rotelli ha chiarito che queste spese non vengono considerate un semplice spreco di denaro. In un'intervista passata al Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra, ha dichiarato di spendere nei locali notturni tra i 30.000 e i 100.000 euro a serata. Ha precisato che quei soldi non vengono "bruciati", ma alimentano il business di un'attività che paga le tasse, l'Iva e dà lavoro alle persone.

Commentando specificamente la cena al ristorante, Rotelli ha affermato di spendere sempre tra i 70.000 e i 30.000 euro a serata, definendo quella esperienza come una serata come tante altre. Ha aggiunto: "Always every day, a noi ci piace bere bene". La sua risposta dimostra una piena accettazione del proprio stile di vita esclusivo e delle relative conseguenze finanziarie.

Background familiare e attività lavorativa

Rotelli, nato a Brescia a 36 anni, appartiene alla famiglia che controlla il Gruppo San Donato, uno dei principali poli della sanità privata in Italia. Nel maggio 2026 ha lasciato i suoi incarichi societari e accademici per dedicarsi interamente a un progetto musicale in veste di cantante rap. Il suo personaggio pubblico è caratterizzato dall'uso di felpe oversize e vistose collane d'oro.

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Oltre alla carriera musicale e alle spese di lusso, Rotelli ha parlato della propria vita sentimentale e della propria filosofia regarding la ricchezza. Ha definito se stesso molto generoso, paragonandosi a Berlusconi per abitudine a regalare beni di lusso come borse o orologi Cartier. Ha espresso inoltre la convinzione che la società odierna offra a tutti la possibilità di sbarcare il lunario grazie a smartphone e connessioni Internet.