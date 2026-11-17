Paolo Rotelli parla di Pulp Podcast: spende 100mila euro a serata, difende la relazione aperta con 12 donne e propone una zona franca in Sicilia senza tasse.

Paolo Rotelli, ex presidente del Gruppo San Donato, è stato ospite di Pulp Podcast condotta da Fedez e Mr Marra per rivelare i dettagli della sua attuale vita privata e dei suoi ambiziosi progetti imprenditoriali. Durante l'intervista, l'imprenditore ha lanciato la nuova etichetta discografica Tractopelle Musik, dichiarando di aver scelto questa via per ottenere una completa libertà espressiva senza più dover nascondere la propria identità o limitare le proprie opinioni artistiche.

Relazioni Aperte e Stile di Vita

Rotelli ha descritto la sua situazione sentimentale come una comunità basata sulla tolleranza e la libertà reciproca, confermando di avere una fidanzata principale con cui convive da 12 anni. Ha chiarito che la sua partner è pienamente consapevole e accetta la sua inclinazione verso altre donne, sottolineando come non vi sia alcun interesse economico nel mantenere queste relazioni aggiuntive, poiché per lui conta esclusivamente la qualità del risultato emotivo e non il guadagno.

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Spendere 100mila Euro per Divertirsi

Il racconto ha incluso rivelazioni shockanti sulla sua vita notturna, con Rotelli che ha ammesso di spendere tra i 30mila e i 100mila euro per ogni serata nei locali più esclusivi. Questa cifra elevatissima è giustificata dall'imprenditore con una filosofia personale che vede il denaro come uno strumento e non come un valore assoluto, criticando aspramente la cultura del sacrificio e affermando che non dà importanza al lavoro in sé, ma solo al risultato finale ottenuto.

Confronto con Berlusconi e Visione Politica

Difendendo la sua posizione di destra ultraliberale, Paolo Rotelli ha espresso grande ammirazione per Silvio Berlusconi, citandolo come il suo politico preferito per aver abolito alcune tasse che gravavano sui cittadini. Rotelli sostiene che la pressione fiscale elevata spinga i grandi patrimoni a lasciare il Paese, cambiando spesso passaporto, mentre i poveri rimangono intrappolati dalle loro circostanze economiche, giustificando così la sua opposizione all'imposta patrimoniale e alla tassa di successione.

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Proposta Zona Franca in Sicilia

Per attirare capitali esteri e stimolare l'economia, Rotelli ha avanzato una proposta provocatoria: creare una vasta zona franca in Sicilia, una regione da lui selezionata per il basso rischio sismico rispetto ad altre aree italiane. In questa area speciale, non ci sarebbero tasse, la sicurezza sarebbe garantita al massimo livello e si legittimerebbero settori controversi come la vendita di droghe e la prostituzione, trasformando il luogo in un polo dedicato al turismo di lusso e all'intrattenimento globale.

Previsioni Sanitarie e Critiche al Welfare

Traslando il discorso sul tema della salute, l'ex manager ospedaliero ha espresso una previsione severa sul futuro del Servizio sanitario nazionale italiano, ipotizzando che entro dieci o vent'anni il sistema universale non esisterà più a causa dell'invecchiamento demografico e del debito pubblico. Rotelli crede che il mercato si autocorrigerà, spingendo le persone verso assicurazioni private e lasciando scoperto principalmente la classe media, mentre il settore pubblico continuerà a occuparsi dei più vulnerabili e degli stranieri senza documenti o cittadinanza.