Paolo Sermonti: da calciatore pigro ad attore, la sua vita tra lacrime e successi

L'intervista a Paolo Sermonti rivela segreti sulla sua infanzia, il passato sportivo fallimentare a Torino e il percorso di guarigione psicologica che lo ha portato al successo.

Paolo Sermonti ha aperto il cuore in un'intervista recente, raccontando aspetti inediti della sua vita privata e professionale. L'attore e ex calciatore ha condiviso storie sulla sua infanzia traumatica, il suo breve ma doloroso percorso nel calcio professionistico e il difficile cammino verso l'equilibrio emotivo attraverso la terapia psicologica.

Infanzia difficile e pianto in campo

Sermonti ha spiegato che il pianto che lo accompagnava ogni volta che segnava un gol aveva radici profonde. Durante le riprese, i produttori hanno notato una certa dinamica tra i personaggi, decidendo poi di trasformare fratelli in gemelli dopo venti minuti di girato. Sermonti ha rivelato che da bambino cercava sfogo piangendo per ragioni familiari dolorose che non sapeva elaborare. La separazione dei genitori e la solitudine hanno segnato la sua giovinezza. A soli cinque anni, infatti, perse sua sorella che ne aveva quattro. Conferma anche di aver rischiato il rapito da piccolo, ma preferisce non approfondire troppo quel dettaglio traumatico.

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Dal calcio fallimentare alla passione per la recitazione

Prima di diventare un volto noto dello spettacolo, Sermonti era un promettente trequartista nel Tor di Quinto, a Roma. La sua ascesa lo portò a giocare a Torino, ma l'esperienza si rivelò un vero inferno. Lesioni alla pubalgia e un'ernia inguinale impedirono la carriera sportiva sperata. Ammette di essere stato bravo ma molto pigro, passando le serate tra gin tonic e ozio invece di allenarsi. Il calcio è un mestiere che richiede rinunce fin da dieci anni, e lui non era pronto a questo sacrificio. I gol segnati erano quindi un modo per sfogare la rabbia e il dolore represso. Oggi, con la sua ironia tipica, ricorda come il calcio sia comunque rimasto un gioco fondamentale nella sua formazione emotiva.

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Il ruolo del padre e la gratitudine

Un passaggio toccante dell'intervista è dedicato al suo defunto padre. Sermonti lo ricorda per la sua ironia tagliente. A vent'anni, quando disse di voler imparare il cinese, il padre rispose che serviva per far sapere alle altre culture quanto fosse stupido. Nonostante le battute, Sermonti è grato che il padre abbia lasciato registrazioni video e audio. Le riascolta spesso, trovando conforto in quei ricordi. Come nipote di Susanna Agnelli, porta con sé un'eredità culturale importante. Ringrazia la famiglia per il sostegno ricevuto durante gli anni difficili, riconoscendo che senza di loro non sarebbe arrivato dove è ora.

Guarigione psicologica e vita privata

La svolta nella sua vita emotiva è arrivata accettando di farsi aiutare da un analista. Sermonti non si dice guarito, ma si sente meglio. Il suo inconscio è descritto come didascalico, dicendogli le cose come stanno senza illusioni surreali. Tuttavia, deve ancora emanciparsi dalla paura di amare totalmente. Per questo motivo, ha tatuato sul braccio una frase simbolo del suo percorso interiore. Nella vita privata, i confini sono ben definiti. Non parla del suo stato sentimentale, evitando dettagli sulla fidanzata. Sulle questioni legate alla paternità, invece, è più diretto ma utilizza parole pesanti per descrivere i suoi sentimenti. Definisce se stesso un prussiano sul set, preciso e puntuale. Nelle chat di famiglia il suo nomignolo è Sola, perché nella vita reale è stato uno che scappava. Si descrive anche come un attore psicopatico e scemo, un personaggio che nessun casting normale gli avrebbe affidato, dato che arrivava dall'immagine del bravo ragazzo. Resta la consapevolezza che il calcio e la recitazione, in fondo, sono due giochi che richiedono regole diverse ma ugualmente coinvolgenti.