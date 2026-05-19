Paolo Sorrentino sfida la carriera di Ancelotti in un documentario

Il premio Oscar Paolo Sorrentino presenta il documentario ufficiale 'Carlo Ancelotti: Una carriera affascinante e unica' presso il Marché du Film del Festival di Cannes. La produzione è un'occasione unica per portare sul grande schermo la carriera di uno dei più grandi tecnici di tutti i tempi.
Il regista Paolo Sorrentino ha annunciato di aver lavorato per sei mesi e mezzo sulle riprese del documentario ufficiale ' Carlo Ancelotti : Una carriera affascinante e unica' che verrà proiettato al Marché du Film del Festival di Cannes.
Il film ripercorrerà la carriera distopica di uno degli allenatori più celebrati di tutti i tempi. Carlo Ancelotti, uno dei pochi tecnici a vantare cinque titoli Europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna) e un record storico nella Champions League, dove è anche l'allenatore con più coppe vinte nella storia. L'opera segue il tecnico che guiderà la nazionale brasiliana ai Mondiali di quest'estate, a cui seguirà anche la Coppa del Mondo quest'anno.
Il documentario non ha ancora il nome ufficiale, ma Sorrentino ha dichiarato che è stato un onore raccontare la sua storia al fianco di uno dei registi più importanti e famosi. Produzione in associazione con Fremantle e The Apartment, con il produttore esecutivo Eric Beard per Where is Football
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