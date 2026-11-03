Paolo Zangrillo evidenzia la difficoltà di assumere esperti cybersecurity nella PA per limiti salariali, proponendo un adattamento al mercato per contrastare i cyber attacchi.

Paolo Zangrillo ha sottolineato come il governo stia cercando attivamente di dotarsi di "hacker buoni" in grado di identificare le vulnerabilità nei sistemi pubblici prima che vengano sfruttate da minacce malevole. Questa necessità nasce dall'urgenza di prevenire attacchi informatici che potrebbero compromettere la sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali e dei dati sensibili gestiti dallo Stato. La strategia prevede l'intervento di professionisti altamente specializzati in grado di neutralizzare le falle di sicurezza con tempestività ed efficacia.

Profilo degli esperti richiesti nel settore

Secondo quanto dichiarato da Paolo Zangrillo, il profilo tipo dell'esperto in cybersecurity è rappresentato generalmente da giovani tra i diciotto e i venticinque anni, caratterizzati spesso da un aspetto informale con tatuaggi e orecchini. Questi professionisti non sono semplici tecnici, ma figure chiave per la protezione digitale, il cui valore economico sul mercato è determinato dalla rarità delle loro competenze tecniche avanzate.

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Lo stipendio medio di questi specialisti, anche per quelli considerati meno esperti o "sfigati", può arrivare fino a un milione di euro all'anno. Questa cifra riflette la domanda estremamente alta e l'offerta limitata di talenti in grado di operare in ambiti così complessi e critici per la sovranità digitale di un paese. Il mercato del lavoro privato remunera queste capacità in proporzione alla complessità e alla specificità delle competenze richieste, senza considerare lo status del datore di lavoro.

Il muro dei tetti retributivi nella Pubblica Amministrazione

Il principale ostacolo all'assunzione di questi professionisti da parte della Pubblica Amministrazione è rappresentato dai rigidi limiti alle retribuzioni previsti dalla normativa vigente. Il tetto massimo degli stipendi pubblici è attualmente parametrato alla retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione, che ammonta a trecentoundicimila euro all'anno. Questa cifra è nettamente inferiore alla compensazione offerta dal settore privato, rendendo di fatto impossibile per lo Stato competere nella guerra dei talenti.

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Paolo Zangrillo ha esplicitamente affermato che un hacker qualificato non accetterebbe mai un compenso di trecentoundicimila euro l'anno per un ruolo nella pubblica amministrazione, preferendo opportunità nel settore privato che offrono compensi fino a dieci volte superiori. Questa disparità economica crea un divario strutturale che indebolisce la capacità dello Stato di proteggere i propri sistemi informatici, lasciando potenzialmente esposte le infrastrutture nazionali a rischi significativi.

Conseguenze globali e proposte per un nuovo approccio

Le implicazioni di questa carenza di personale specializzato sono già tangibili a livello globale, con esempi lampanti che spaziano dalla Svezia alla Sicilia, dove i frigoriferi dei supermercati sono stati trasformati in forni dagli hacker. Questi attacchi provocano tonnellate di cibo da buttare, dimostrando che la cybersecurity non è solo una questione tecnologica ma anche economica e sociale, con impatti diretti sulla vita dei cittadini e sull'approvvigionamento alimentare.

Per affrontare questa sfida, Paolo Zangrillo ha suggerito che la pubblica amministrazione deve smettere di adottare ragionamenti pauperisti e deve aprirsi al mercato del lavoro definendo politiche salariali adeguate alle esigenze di sicurezza. Solo accettando di compensare correttamente questi professionisti, lo Stato potrà garantire la protezione necessaria dei propri sistemi, garantendo al contempo la continuità dei servizi essenziali e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni digitali.