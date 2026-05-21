Paolo Zangrillo in tour nazionale: mediazione e riorganizzazione interna di Forza Italia

Il ministro Paolo Zangrillo percorre l'Italia per raccogliere segnali dalla base di Forza Italia, gestendo dimissioni, tensioni interne e la programmazione dei congressi regionali.

Il nuovo volto della dirigenza di Forza Italia è Paolo Zangrillo , ministro della Pubblica amministrazione originario di Genova. Negli ultimi mesi il ministro ha intrapreso un intenso tour nazionale, visitando regioni e province per raccogliere feedback e trasmettere le indicazioni della leadership di casa Berlusconi.

Da una prima tappa in Calabria a una successiva in Liguria, passando per la Campania, il Piemonte e la Lombardia, Zangrillo ha incontrato imprenditori, esponenti locali e familiari del partito, cercando di mediare tra le diverse correnti interne. Durante questi incontri ha ospitato numerosi pranzi di lavoro a Milano, a Corso Venezia, e ha partecipato a cene private a Roma dove ha scambiato parole con l’emissario della presidente di Fininvest e con Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e figura di spicco del nuovo corso del partito.

Pascale ha sottolineato l’importanza dei diritti e ha chiesto a Zangrillo di portare le istanze di Arcore fin nei territori, suggerendo una maggiore coesione tra i vari gruppi. Il contesto interno mostra una fase di tensione e riorganizzazione. Dopo il referendum perso da Antonio Tajani, la minoranza ha intensificato le comunicazioni con Marina Berlusconi, inviandole numerosi messaggi e mail.

La reazione è stata una serie di dimissioni chiave: Maurizio Gasparri e Paolo Barelli sono stati rimossi dai ruoli di capogruppo, su indicazione diretta di Zangrillo. Parallelamente, la discussione sui congressi nazionali è progredita, con l’obiettivo di mantenere gli appuntamenti già annunciati e di riequilibrare il numero di delegati tra le varie regioni.

In Calabria, Roberto Occhiuto ha sostenuto la candidatura di Francesco Cannizzaro, noto come Ciccio, per la carica di sindaco di Reggio Calabria, con Zangrillo a supervisionare il processo su invito di Occhiuto. Le dinamiche variano anche in altre regioni. In Liguria, Zangrillo ha incontrato il capo gruppo regionale Carlo Bagnasco e l’ex ministro Claudio Scajola, sindaco di Imperia, per discutere la programmazione elettorale e la possibilità di una maggiore visibilità nazionale per il figlio di Scajola, Marco.

In Campania emerge la figura dell’eurodeputato Fulvio Martusciello, percepito come in difficoltà nel mantenere il controllo sull’assetto locale del partito. Il suggerimento è di posticipare il congresso a dopo l’estate, con al centro la candidatura di Francesco Silvestro, senatore e segretario provinciale napoletano, che ha già partecipato a diversi incontri con Tajani e Zangrillo a Roma.

Nella pianificazione dei congressi regionali, la Sardegna si presenta con tensioni tra i deputati Pietro Pittalis e Ugo Cappellacci, mentre in Piemonte il ministro berlusconiano è commissario di FI. In Piemonte, Alberto Cirio, governatore e figura di spicco del partito, è al centro di una diarchia con Marina Berlusconi, ma la sua presenza è stata smentita per il prossimo congresso lombardo previsto per il 2 luglio.

In Lombardia, Alessandro Sorte sarà riconfermato alla guida del partito, con la scelta di un vicesegretario di minoranza tra Alessandro Cattaneo, deputato di profilo nazionale, e Giulio Gallera, consigliere regionale lombardo. Alcuni osservatori indicano come possibile opzione la deputata Cristina Rossello, vicina a Marina, per rappresentare meglio le esigenze territoriali.

Le minoranze regionali hanno formalizzato le loro richieste, proponendo due passaggi cruciali filtrati da Cirio: il segretario regionale dovrà incontrarsi preventivamente con il vice vicario e dovrà garantire un incontro di segreteria almeno ogni due mesi, per tutelare la voce delle minoranze. Tali proposte sono state accettate dai rappresentanti nazionali, che hanno dichiarato di aver verificato le condizioni per un congresso unitario, aprendo la strada a una nuova fase di consolidamento interno per Forza Italia





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