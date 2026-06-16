Papa critica la rimigrazione e manda messaggio al G7: 'Non è risposta cristiana'. Tra le notizie, cronaca, sport e intrattenimento

Il Pontefice interviene sul tema delle espulsioni di stranieri, definendole non cristiane, e auspica soluzioni pacifiche dai leader del G7. Nel frattempo, diverse storie di cronaca, sport e spettacolo animano il panorama italiano.

Il Papa ha rivolto una critica velata al generale Vannacci intervenendo sul tema della rimigrazione, definendola non come una risposta cristiana. Durante un incontro, il Pontefice ha risposto a una domanda sulle espulsioni di stranieri, sottolineando l'importanza del rispetto della persona.

Ha osservato che spesso non si conoscono le ragioni per cui le persone lasciano il proprio Paese e che eccedere con le espulsioni equivalga a lavarsene le mani, una soluzione che non ritiene cristiana. Le persone, ha ribadito, vanno trattate con rispetto. Il Papa ha anche inviato un messaggio in occasione del G7, auspicando che il memorandum in discussione, da firmare venerdì, porti a una risoluzione pacifica dei conflitti attraverso dialogo e negoziazione, evitando il ritorno alla guerra.

Ha raccomandato di eliminare le armi nucleari e di risolvere i problemi economici e sociali generati dai conflitti.

Tra gli altri argomenti di cronaca, si segnalano: la storia della Valle dell'Inferno a Roma; un gatto che ha interrotto lo spettacolo di Romeo e Giulieta suscitando l'entusiasmo del pubblico; le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 16 giugno 2026; il bonus stipendio fino a 1200 euro; la storia di un portafogli ritrovato e la polemica nata da un messaggio della moglie del proprietario; la casa di Valeria Marini a Roma; la morte di Sara Ceccantini in un incidente a Mykonos e i messaggi del compagno; la presenza di Emanuela Aiello ai funerali della figlia Beatrice; una dedica di Chiara Ferragni che sembra rivolta a Fedez; Natalia Paragoni in vacanza al mare con le figlie; la possibile proposta di matrimonio di Raoul Bova a Beatrice Arnera; l'omicidio di Chiara Guerra, uccisa dal nipote diciassettenne; la liberazione di Alberto Stasi e le parole dell'avvocato; il concerto di Eros Ramazzotti e l'annuncio della gravidanza di Antonella; l'annuncio di Trump su un accordo di pace tra Usa e Iran; il successo di Leonardo Fioravanti nel surf; i Mondiali 2026 di calcio con i risultati dei gironi; e il caso della bambina morta a sette anni in spiaggia per problemi di salute





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