Papa e governatore Banca d'Italia: l'IA deve essere governata a livello globale

Il Papa e il governatore della Banca d'Italia, con interventi distinti ma convergenti, sottolineano l'urgenza di disciplinare l'intelligenza artificiale per metterla al servizio dell'uomo e contenere i rischi per l'economia e la società. L'analisi comparata evidenzia la natura rivoluzionaria dell'IA e le difficoltà dell'Italia nell'adozione, proponendo incentivi e ammortizzatori sociali, ma rimanda la regolazione a un livello governativo mondiale, sollevando dubbi sulla fattibilità.

Questa settimana si è verificata una coincidenza notevole: due autorità, una morale e una economica, hanno affrontato lo stesso tema proponendo analisi e soluzioni sorprendentemente simili.

Prima Papa Francesco, con la sua enciclica Magnifica Humanitas, e successivamente il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nelle sue Considerazioni finali, sono intervenuti sull'Intelligenza Artificiale (IA) sostenendo, quasi con le stesse parole, che deve essere al servizio dell'uomo, deve essere governata e che ciò può avvenire solo a livello globale. L'analisi del governatore è più technical e analiticamente approfondita, mentre quella del Papa si concentra maggiormente sugli aspetti morali, come l'uso militare, ma il fulcro è identico: come salvare l'economia e la società dall'impatto dell'intelligenza artificiale.

Per comprendere a fondo le implicazioni delle loro riflessioni e valutare le proposte, è necessario partire dalla natura dell'IA e capire se stiamo realmente affrontando una rivoluzione. Per farlo, è utile confrontare la rivoluzione dell'IA con quella dei computer di qualche decennio fa. La differenza è sostanziale per due motivi. I computer hanno automatizzato processi chiaramente definibili in termini di input, processo e output; l'IA invece effettua valutazioni, formula opinioni, genera conoscenza e può prendere decisioni non prevedibili.

La seconda differenza cruciale è che l'IA può essere applicata agli ambiti più diversi, setacciando enormi quantità di informazioni. Si tratta di un meccanismo generalista, pronto all'uso e a basso costo, tanto che anche Google propone un motore di IA non lontano da ChatGPT in termini di prestazioni.

Questo secondo tratto rappresenta la vera discontinuità, mentre il primo è meno traumatico, se si considera che già da tempo utilizziamo sistemi simili all'IA nella posta elettronica, che classifica autonomamente le email come spam, risparmiandoci tempo e attenzione. Un sistema che ha dimostrato un funzionamento eccellente. Il punto di partenza dell'analisi è la bassa produttività dell'economia italiana, un problema noto che risale agli anni Novanta. Accelerare l'adozione dell'IA potrebbe colmare questo gap.

Il governatore sottolinea il basso grado di penetrazione dell'IA in un sistema produttivo caratterizzato da piccole imprese. Se l'IA aumenterà la produttività e il nostro sistema rimarrà indietro nell'adottarla, l'economia italiana potrebbe perdere competitività. Il problema è come incentivare l'adozione. Le misure possono interessare sia l'offerta che la domanda di servizi IA.

L'idea di Panetta è di ricorrere anche a un intervento pubblico per facilitare il salto tecnologico. È difficile capire cosa lo Stato possa fare concretamente, se non potenziare - come già avvenuto negli ultimi anni - l'ammodernamento della pubblica amministrazione. Più complesso pensare che il pubblico possa promuovere un motore nazionale di IA.

Lo Stato può certamente mettere a punto un sistema di ammortizzatori sociali per i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, ma si tratta di una misura riparatoria che agisce sugli effetti negativi e non contribuisce a governare la transizione. Attualmente, ci sono due protagonisti dominanti nell'IA, Stati Uniti e Cina. L'Italia e l'Europa sono arrivate dopo, ma ciò non significa necessariamente uno svantaggio.

Come sottolineato dal governatore, i ritardatari possono comunque competere se gestiscono bene il processo di adozione, anche attraverso incentivi. Un secondo aspetto cruciale è la concentrazione di potere nell'offerta di IA: il tema è rilevante perché l'accesso al mercato, la trasparenza e il pluralismo potrebbero non essere garantiti. Su questo fronte è ancora poco chiaro cosa si possa fare. Entrambi gli interventi evidenziano la necessità di una regolazione per garantire che l'IA sia al servizio dell'uomo.

Tuttavia, entrambi rimandano la regolazione a livello globale, una posizione rischiosa perché non si intravede un percorso concreto per raggiungere un accordo a quel livello. Inoltre, questa richiesta contrasta con l'esigenza di accelerare l'adozione. Se si parte dal presupposto che l'offerta di servizi IA provenga in larga misura da extra-UE, regole nazionali o persino europee potrebbero rallentare l'implementazione.

La sfida è quindi duplice: da un lato, incentivare l'adozione senza regole appropriate rischia di accentuare le distorsioni di mercato e i danni sociali; dall'altro, aspettare una governance globale potrebbe significare restare fermi mentre gli altri avanzano. È necessario un equilibrio che preveda una regolazione europea o nazionale che non freni l'innovazione ma ne orienti gli sviluppi verso il bene comune, proteggendo al contempo i lavoratori e garantendo pluralismo.

La convergenza tra le analisi del Papa e del governatore segnala una consapevolezza emergente: l'IA non è solo una questione tecnologica, ma una trasformazione profonda che richiede una guida etica e politica. L'Italia, pur in ritardo, può ancora svolgere un ruolo proponendo standard elevati e collaborando a livello internazionale. La sfida non è fermare il progresso, ma plasmarlo affinché rimanga strumento di empowerment umano e non di alienazione o disuguaglianza





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