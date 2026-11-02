Le elezioni di medio termine americane dividono l'atlantismo dall'isolazionismo. Papa Francesco affronta il tema con coraggio etico e chiarezza politica.

Il primo martedì di novembre segna uno snodo cruciale per gli Stati Uniti e le relazioni internazionali, un momento di bivio elettorale che il Papa ha anticipato con lungimiranza già un anno fa. In quell'occasione, descrivendo una conversazione con i cronisti, il Pontefice aveva indicato chiaramente come la scelta non riguardasse semplicemente due partiti politici tradizionali, ma due concezioni distinte e contrapposte dell'America. Questa elezione di medio termine, che molti osservatori definiscono senza mezzi termini, riveste per la Santa Sede un carattere straordinario e dirompente, andando ben oltre la semplice dinamica partitica per toccare fibre profonde dell'identità nazionale americana.

Il Bivio Etico tra Due Americhe

Se per il cosiddetto "cittadino Papa", citando Robert Francis Prevost, partecipare alle elezioni costituisce un diritto-dovere ordinario tipico di ogni cittadino che rende a Cesare quel che è di Cesare, per il Vicario di Cristo la questione assume dimensioni differenti. Prevost ha sottolineato come questa elezione non sia una scelta tra due partiti, ma tra due Americhe con visioni del mondo e priorità geografiche divergenti. La dichiarazione di voto esplicita, lanciata dai cancelli di Castelgandolfo lo scorso 7 aprile, rappresenta un momento storico in cui il Papa ha rivolto un invito diretto agli elettori americani. Ha esortato i fedeli a contattare i membri del Congresso per contrastare le minacce geopolitiche, utilizzando il proprio peso elettorale come strumento di pressione politica per una causa di giustizia.

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Posizione sulla Guerra e Diplomazia Internazionale

La posizione del Papa sulla guerra e la diplomazia è stata reiterata con fermezza, sottolineando che molte questioni non sono solo di diritto internazionale ma primariamente morali. Riguardo al piano di pace in Ucraina escogitato da Donald Trump dopo il vertice di Anchorage con Vladimir Putin, Francesco aveva espresso dubbi, indicando che alcune parti del piano avrebbero apportato un enorme cambiamento a un'alleanza basata su valori etici condivisi. Questa visione eleva l'analisi oltre la sfera generica della congiuntura geopolitica. In Medio Oriente, il giudizio sulla guerra è stato categorico: un conflitto che non sta risolvendo nulla, ma ha solo aumentato odio e instabilità di fronte a una crisi energetica mondiale, un richiamo di estrema attualità nel contesto attuale.

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Divaricazione tra Usa e Unione Europea

La settimana tra il 9 e il 16 ottobre ha formalizzato in modo netto la divaricazione tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Da un lato, il presidente americano ha annunciato l'acquisto di diesel dalla Russia, sospendendo contemporaneamente alcune sanzioni; dall'altro, i ministri degli esteri Ue riuniti a Lussemburgo hanno ampliato il proprio pacchetto di sanzioni, il più ampio di tutti. Questa differenza di approccio ha trovato una provvisoria, forse solo aleatoria, compensazione in Florida il 9 ottobre. Qui, su iniziativa dell'amministrazione statunitense, si è tenuto un lungo incontro che ha coinvolto rappresentanti ucraini, britannici, francesi e tedeschi.

Impatto sulle Alleanze e Sul Papa

Questi incontri hanno quasi verificato la profezia di Robert Francis Prevost sul decisivo dibattito interno e interiore che agita gli Stati Uniti. Il paese, nonostante la recente svolta, conserva ancora nell'immaginario collettivo la direzione istintiva dell'atlantismo, ma viene spinto in altre direzioni dalle sue leadership politiche. Parallelamente alla scena americana, il Papa emerge dall'ospedale non ridimensionato, ma rafforzato dal consenso e dalla simpatia di entrambe le "camere": quella alta delle cancellerie internazionali, per l'intraprendenza della sua telefonata con Vladimir Putin, e quella bassa dell'opinione pubblica, per la trasparenza con cui ha condiviso la propria malattia. La malattia, anzi, ha accresciuto il senso stesso di un papato che fa risiedere l'unicità della humanitas nell'intima frontiera del dolore e dell'amore, come descritto nell'enciclica di Prevost.