Papa Leo a Lima: Folla record e ritorno emotivo del primo papa peruviano

Papa Leo torna in Perù, paese di origine, con una folla record di 3 milioni di persone. Incontra i vescovi e incontra la presidente Fujimori in un viaggio storico.

Il Papa Leo ha iniziato la seconda giornata del suo viaggio in Perù giovedì 12 novembre 2026, accogliendo una massa di fedeli senza precedenti nelle strade di Lima. Il primo cittadino peruviano a guidare la Chiesa cattolica ha attraversato il centro storico della capitale, dove la folla ha invaso le vie e ha costretto la chiusura parziale del traffico. Questa tappa finale del tour sudamericano rappresenta un ritorno profondamente personale per il pontefice, che ha trascorso venti anni come missionario e vescovo in questa nazione.

Un ritorno storico con numeri da record

La presenza di Papa Leo a Lima ha superato ogni aspettativa, con stime che parlano di tre milioni di persone radunate mercoledì scorso. Il Gran Teatro Nazionale ha assistito a una standing ovation mentre il Pontefice dichiarava il Perù la sua patria d'elezione. giovedì, i gruppi parrocchiali e le famiglie hanno continuato a riempire le aree limitrofe alle barriere di sicurezza. La papamobile scoperta ha permesso al Papa di salutare direttamente la folla, creando un'atmosfera di grande entusiasmo e devozione popolare.

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Emozioni e testimonianze dei fedeli

Carmen Moreno, una fedele di 78 anni, ha espresso le emozioni di migliaia di peruviani assistendo al passaggio del Papa nella Plaza de Armas. Dopo aver atteso sette ore con la figlia, la signora Moreno si è commossa vedendo il Santo Padre. Ha sottolineato come il ritorno di Leone sia sentito come un evento personale per l'intera nazione. Per i cittadini, lui non è solo il capo della Chiesa globale, ma una figura che ha vissuto tra loro molto prima di assumere il titolo papale.

Incontro con le autorità e sfide sociali

Oltre agli incontri religiosi, Papa Leo ha affrontato temi politici delicati. Mercoledì ha esortato la presidente del Perù, Keiko Fujimori, a guarire le ferite del passato recente del paese. Le accuse di frode elettorale che hanno caratterizzato la sua vittoria di recente hanno creato divisioni profonde. Il Pontefice ha invitato a ricostruire la fiducia istituzionale in un momento di crisi. Contemporaneamente, la popolazione mostra preoccupazione per l'ascesa della criminalità organizzata e il degrado delle istituzioni statali.

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Cronologia delle tappe in Sudamerica

Il tour di sei giorni include tappe fondamentali per la vita del Papa. Venerdì 13 novembre, Leone si sposterà a Chiclayo, città in cui ha ricoperto il ruolo di vescovo dal 2015 al 2023. Successivamente, il programma prevede una sosta nel weekend a Cusco, nelle Ande, e a Pucallpa, nella regione amazzonica. Queste località sono state centri della sua attività missionaria e pastorale negli ultimi decenni, confermando il carattere intimo di questo viaggio di ritorno.

Resilienza fisica e programma intenso

Papa Leo ha dimostrato una notevole resistenza fisica in questo tour, iniziato meno di un mese dopo un intervento chirurgico per cancro ai polmoni. Il calendario prevede circa cinque eventi pubblici al giorno, tra cui incontri con i vescovi peruviani e veglie con i giovani. La voce ferma e chiara durante i discorsi lunghi ha rassicurato gli osservatori sulle sue condizioni di salute. Il successivo impegno è una preghiera nel nazionale stadio di calcio, confermando l'impegno costante del Santo Padre.