Papa Leo a Lima: Record di Folla e Ritorno nel Paese di Missione

Papa Leo torna in Perù per un tour storico a Lima e Chiclayo. Folle record lo acclamano mentre affronta temi cruciali come la giustizia sociale e gli abusi ecclesiali.

Il 12 novembre 2026, le strade di Lima sono state invase da una moltitudine di fedeli per il secondo giorno del viaggio di Papa Leo in Perù. Questa tappa rappresenta il ritorno nel paese sudamericano in cui il pontefice ha vissuto per circa vent'anni, servendo come missionario e successivamente come vescovo di Chiclayo. L'evento ha segnato la fase finale e più personale del suo tour di dodici giorni attraverso il Sud America.

Un Ritorno Emotivo tra Folle Record a Lima

Le folle in Perù hanno superato tutti i record di partecipazione per il pontificato di Papa Leo, durato diciotto mesi, e costituiscono le più vaste viste per un papa dal 2015, quando sette milioni di persone accolsero il suo predecessore Francesco nelle Filippine. Il centro storico di Lima è stato di fatto paralizzato, con pellegrini, famiglie e gruppi ecclesiastici che si allineavano lungo le strade per chilometri, premendo contro le barriere di sicurezza mentre il Papa sfilava nella sua papamobile scoperta. Il 12 novembre 2026, l'atmosfera era carica di emozione, con il Papa che ha ribadito il suo legame profondo con la nazione peruviana.

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Già mercoledì, durante l'arrivo al Gran Teatro Nazionale di Lima, davanti a una folla stimata in tre milioni di persone, Papa Leo ha dichiarato che considera il Perù la sua terra natia, ricevendo ampi applausi. Durante la processione, Carmen Moreno, una donna di settantotto anni, ha pianto dalla gioia dopo aver atteso sette ore insieme alla figlia nella Plaza de Armas. Ha affermato che il ritorno del Papa si sente come un evento profondamente personale per i peruviani, che lo hanno abbracciato molto prima della sua elezione al soglio pontificio, definendolo un ritorno alla sua patria spirituale.

Chiamata alla Giustizia e Incontro con Vescovi

In un messaggio politico e sociale cruciale, Papa Leo ha esortato la presidente peruviana Keiko Fujimori a confrontarsi con le ferite del passato turbolento del paese e a ricostruire la fiducia tra i suoi cittadini. Questo appello è stato formulato nel contesto della recente vittoria elettorale di Fujimori, nata da una gara politica segnata da accuse di frode. Il Pontefice ha sottolineato l'importanza di guarire le divisioni sociali, riconoscendo la complessità storica e politica che caratterizza la società peruviana attuale.

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Nell'incontro ufficiale tenutosi presso la Residenza Arcivescovile, Papa Leo si è rivolto ai vescovi peruviani affrontando apertamente lo scandalo degli abusi sessuali nel clero, un problema che ha danneggiato la reputazione della Chiesa Cattolica a livello globale. Ha esortato i religiosi a trattare le vittime con giustizia e a impegnarsi in modo più risoluto nella promozione di una cultura della prevenzione e della protezione. Questa posizione riflette l'impegno del Papa a superare le crisi interne dell'istituzione ecclesiastica attraverso la trasparenza e la responsabilità.

Impegno con le Vittime e Salute del Pontefice

Il 12 novembre 2026, Papa Leo ha tenuto un incontro riservato con sei vittime peruviane degli abusi commessi dal clero cattolico. Durante questo dialogo, il Pontefice ha discusso di come la Chiesa possa migliorare l'ascolto e il supporto alle vittime, ribadendo la necessità di affrontare questi crimini con determinazione. Questo incontro rappresenta un passo concreto verso la riparazione morale e il riconoscimento del dolore subito da molte famiglie nel paese.

Nonostante sia sottoposto a un regime di viaggio intensivo, avviato meno di un mese dopo un intervento chirurgico per il cancro al polmone, Papa Leo sembra essere in ottime condizioni. Ha condotto circa cinque eventi pubblici al giorno, mantenendo una voce ferma e chiara durante i discorsi lunghi. La sua vitalità è stata evidente anche nel concerto di preghiera con i giovani allo stadio nazionale, che ha visto una presenza stimata dalla Santa Sede di 360.000 persone tra lo stadio e le strade circostanti.

Prossime Tappe: Chiclayo, Cusco e Pucallpa

Le attività del Papa non si fermano a Lima. Venerdì, Papa Leo è previsto per un viaggio nella città settentrionale di Chiclayo, dove ha ricoperto il ruolo di vescovo dal 2015 al 2023. Questa tappa è particolarmente significativa poiché collega il presente del Papa alla sua storia personale di servizio pastorale nella diocesi locale. Il ritorno a Chiclayo offre un'opportunità per rinsaldare i legami con la comunità che lo ha visto crescere come leader religioso.

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Dopo Chiclayo, il tour prosegue nel weekend con visite a Cusco, situata nelle montagne delle Ande, e alla città amazzonica di Pucallpa. Queste tappe completano un viaggio che copre la diversità geografica e culturale del Perù, dalle coste alle alte quote e alla giungla. Il tour si presenta come uno dei più intensi organizzati per un pontefice cattolico in decenni, consolidando il ruolo del Papa come figura centrale nel dialogo internazionale e nella guida spirituale globale.