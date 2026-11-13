Il Papa Leo arriva a Chiclayo, Perù, per una messa di 12 giorni in mezzo a migliaia di fedeli. La visita è la più attesa del suo pontificato.

Il Papa Leo, originario di Chicago, è arrivato a Chiclayo, nel nord del Perù, il 13 novembre 2026 per una messa all'aperto che ha costituito il punto focale del suo tour di 12 giorni in Sud America. La congregazione, tra cui migliaia di popolani, si è radunata sul Pampas de Pimentel, un vasto campo arido immediatamente esterno alla città.

Il ritorno del Papa a Chiclayo

La gioventù di Chiclayo ha assistito all'arrivo del Ponte, previsto intorno alle 9.00, ora 14.00 GMT, dopo un viaggio in autobus da Lima. Il Papa, già noto nella zona come Padre o Amico, ha trascorso otto anni viandare come vescovo locale prima di diventare capitano della Chiesa cattolica nel 2022.

Also read Papa Leone in Perù: Rientro a Casa e Sfide Politiche con Fujimori

Noemí Chuman Pasco, 55 anni, ha espresso il desiderio di vedere il suo mentore di persona, augurandogli la benedizione. La cittadinanza, testimoniata da testimoni come Magdalena Sequel, 78 anni, ha ricordato la voce maniosa e l'affetto del Papa nelle messe che raffigurava in loco.

La folla e le reazioni dei partecipanti

Le numerose folle hanno superato le 3 milioni ingaggiate a Lima, rendendo questa visita la più grande del suo pontificato di 18 mesi. Maggiori festeggiamenti e incontri privati - inclusa una cena con i sacerdoti - sono stati previsti fino a domenica.

Advertisement

Il Papa, che si è sottoposto a un intervento per cancro polmonare poco prima del tour, ha dimostrato una robusta salute estetica nella visita popolare, accompagnato da viaggi in popemobile e spettacoli di canzoni locali.

Implicazioni future e prossimi passi

Il suo soggiorno a Chiclayo prevede la supervisione di altre otto attività religiose, con un'attenzione speciale al legame con i fedeli. Il ponte avrà fare un'ultima apparizione pubblica a partire dal 15 novembre, prima di continuare il suo itinerario verso Uruguay.