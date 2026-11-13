Papa Leone a Chiclayo: il miracolo eucaristico di Eten torna al centro dell'attenzione

Papa Leone visita Chiclayo, Perù. Gli abitanti di Eten sperano nel riconoscimento vaticano del miracolo eucaristico del 1649, causa sostenuta dal pontefice quando era vescovo.

Papa Leone è tornato a Chiclayo, in Perù, venerdì 13 novembre 2026, durante la sua tournée sudamericana che ha già visto tappe in Argentina e Uruguay. Il viaggio, iniziato nel 2025 dopo la sua elezione al soglio pontificio, lo riporta nella nazione dove Robert Prevost ha costruito gran parte della sua carriera ecclesiastica. La visita coincide con le speranze della comunità locale riguardo alla possibile approvazione di un evento religioso storico.

Le attese per il riconoscimento del miracolo di Eten

Gli abitanti di Eten, una cittadina situata nel nord del Perù vicino all'Oceano Pacifico, nutrono la ferma convinzione che Papa Leone possa dare nuovo impulso alla causa del miracolo eucaristico verificatosi nel 1649. Jesús León, coordinatore di un gruppo cattolico locale, ha dichiarato che il miracolo, avvenuto 377 anni fa, attende che il pastore affermi ufficialmente che Eten è la città eucaristica in cui si è verificato l'unico miracolo eucaristico del Perù. Questa dichiarazione avrebbe un peso simbolico enorme per la fede della comunità.

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La storia del Bambino Gesù nell'ostia consacrata

Secondo le testimonianze tramandate da secoli, il Bambino Gesù apparve due volte nel 1649 in un'ostia consacrata. Per i cattolici, quest'ostia rappresenta il corpo di Cristo nell'Eucaristia, il rito che commemora l'Ultima Cena. La località di Eten custodisce questa narrazione storica come pilastro della propria identità spirituale. Le autorità locali e i fedeli vedono in questo evento una conferma divina della loro devozione secolare, cercando ora la validazione ufficiale delle gerarchie vaticane.

Il legame personale tra Papa Leone e la causa

Prima di diventare papa, Robert Prevost aveva messo radici profonde in Perù, arrivando come missionario nel 1985 e ottenendo la cittadinanza peruviana nel 2015. Ha ricoperto la carica di vescovo di Chiclayo dal 2015 al 2023, periodo durante il quale ha sostenuto attivamente la causa di Eten. Nel 2019, in qualità di vescovo, Presentò a Papa Francesco una proposta per il riconoscimento del miracolo, supportata da documenti storici e migliaia di testimonianze di fede. Questa azione dimostra un impegno personale duraturo prima ancora della sua ascesa al papato.

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Implicazioni economiche e spirituali del riconoscimento

Il riconoscimento di un miracolo eucaristico da parte del Vaticano è un processo raro che richiede indagini approfondite. Tale approvazione segnala che l'evento è degno di devozione pubblica, attirando pellegrini e visitatori. Questo flusso turrico può portare significativi benefici economici alle comunità locali. Un esempio recente è il riconoscimento avvenuto nel maggio 2025, dopo dodici anni di inquiry, relativo a un miracolo accaduto in India nel 2013. L'approvazione di Eten potrebbe seguire un percorso simile, trasformando la piccola città in una meta di rilievo internazionale.

Conflitti territoriali e gestione del sito sacro

Il sito del presunto miracolo è oggetto di controversie tra la Diocesi di Chiclayo e un gruppo dissidente. Durante il suo episcopato, Prevost celebrò Messe in onore dell'apparizione e assicurò più di 11 ettari di terreno per la Diocesi, con piani per costruire il primo santuario eucaristico del Perù. Tuttavia, un gruppo dissidente ha eretto la cappella del Divino Bambino dei Miracoli su parti dei resti della vecchia chiesa. Il conflitto riguarda il controllo della terra, l'autorità per le funzioni religiose e la custodia di un'immagine legata al miracolo. Gli scavi archeologici condotti da Jorge Alberto Centurión nel 2009 e 2010 hanno rivelato solo resti dell'ingresso e tombe, poiché gran parte della chiesa è scomparsa sotto terra.