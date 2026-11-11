Papa Leone a Lima: Gratta e Vinci Emozioni e Discorso Politico

Leone XVI torna in Perù, Paese di origine. Emozioni a Lima e messaggio di unità. Il pontefice incontra Keiko Fujimori e parla di storia e futuro.

Leone XVI è tornato a Lima, capitale del Perù, suscitando immense emozioni tra i fedeli accorsi in massa per salutare il pontefice. Il leader religioso ha espresso profonda gratitudine per il suo legame con la terra in cui ha vissuto per oltre vent'anni, definendo questo ritorno un momento di gioia e riconoscenza. Lungo le strade principali della città si sono radunate decine di migliaia di persone, formando una catena umana lunga oltre dieci chilometri che ha accolto l'arrivo del capo della Chiesa Cattolica.

Il Ritorno del Pontefice a Casa

La scena a Lima è stata segnata da un'atmosfera commovente, con famiglie intere, bambini e anziani che aspettavano l'arrivo di Leone XVI. I manifesti recitavano "Il Papa torna a casa", mentre le madri porgevano i neonati e i ragazzi sventolavano pupazzi vestiti di bianco. Il pontefice, con gli occhi lucidi di lacrime, ha cantato insieme ai bambini mentre scendeva dalla scaletta dell'aereo. Questa accoglienza calorosa riflette il profondo legame affettivo che il sovrano pontefice mantiene con il Paese sudamericano.

Also read Papa Leone raduna 650mila fedeli a Cordoba in Argentina

Carriera Ecclesiastica e Ruoli

Leone XVI ha una storia lunga e radicata in Perù, dove ha servito come missionario e vescovo agostiniano. Ha vissuto ad Chulucanas tra il 1985 e il 1986, e a Trujillo dal 1988 al 1999. Dopo dodici anni di servizio come priore generale del suo ordine religioso, è tornato nella nazione come vescovo di Chiclayo dal 2015 fino all'inizio del 2023. La sua nomina a Roma, da parte di papa Francesco, l'ha portato a guidare il Dicastero dei Vescovi e a ricevere il cardinalato a fine settembre, appena ventidue mesi prima del conclave che lo ha eletto.

Incontro con Keiko Fujimori

Il viaggio prevede un importante incontro con la presidente peruviana Keiko Fujimori nel palazzo del governo. Il testo preparato dal cardinale Prevost, curatore della cerimonia, è stato scritto con cura per riflettere la complessità dei rapporti tra Chiesa e Stato. Leone XVI ha sottolineato come il suo legame con il Perù sia iniziato molto prima delle sue nomine ecclesiastiche. Ha condiviso ricordi di vita quotidiana, ascoltando le preoccupazioni della gente e apprezzando la loro fede e ospitalità, descritti come momenti che hanno segnato la sua formazione pastorale.

Advertisement

Messaggio di Unità e Memoria Storica

Il pontefice ha anche affrontato temi delicati riguardanti la storia recente del Perù, citando il periodo della presidenza di Alberto Fujimori, dal 1990 al 2000. Leone XVI ha riconosciuto che il Paese ha attraversato momenti difficili, tra cui lo scioglimento del Congresso e le conseguenze del golpe del 1992. Ha ricordato come la comunità religiosa abbia operato per la difesa dei diritti umani durante quegli anni. Ha incoraggiato il dialogo e la giustizia, sostenendo che le differenze non devono impedire la condivisione di un bene comune.

Temi Sociali e Ambientali del Discorso

Il discorso ha toccato anche questioni sociali cruciali, come la cura degli anziani, delle persone con disabilità e di chi soffre di solitudine o problemi di salute mentale. Leone XVI ha esortato le autorità a fornire servizi sanitari accessibili e a potenziare la medicina preventiva. Ha inoltre celebrato la diversità culturale del Perù, menzionando le lingue quechua, aimara e le tradizioni amazzoniche, afro-peruviane e asiatico-peruviane. Ha invitato i leader politici ad ascoltare le esigenze di chi vive lontano dai centri decisionali, ricordando che l'Amazonia e le Ande sono fondamentali per la vita delle comunità locali.