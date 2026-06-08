Papa Leone chiede ascolto e riparazioni per le vittime degli abusi clericali in Spagna

Durante il suo viaggio apostolico in Spagna, Papa Leone ha esortato i vescovi cattolici ad ascoltare i sopravvissuti agli abusi sessuali del clero e a offrire loro riparazioni, ribadendo l'impegno della Chiesa nella prevenzione e nella creazione di una cultura di cura. Il riferimento arriva mentre un rapporto locale parla di centinaia di migliaia di vittime nel paese.

Papa Leone ha tenuto un importante discorso durante la sua visita apostolica in Spagna , rivolgendosi direttamente ai vescovi cattolici del paese. Il Papa ha chiesto alla gerarchia ecclesiastica di ascoltare i sopravvissuti agli abusi sessuali commessi da membri del clero e di offrire loro un adeguato risarcimento.

Si tratta del primo riferimento esplicito agli scandali che hanno colpito la Chiesa spagnola durante questo viaggio, scandali che hanno profondamente minato la credibilità dell'istituzione religiosa a livello locale. L'arcivescovo di Madrid ha sottolineato la necessità di un impegno determinato per rafforzare le misure di salvaguardia e costruire una cultura della cura autentica, che protegga i minori e le persone vulnerabili.

Il pontefice ha definito gli abusi uno dei flagelli più dolorosi, poiché perpetrati proprio da coloro che avevano il dovere di proteggere le vittime. Ha invitato la comunità ecclesiale a rispondere con cinque pilastri fondamentali: ascolto profondo, ricerca della verità, giustizia riparativa, concreto risarcimento e una prevenzione sempre più incisiva.

Parallelamente, un rapporto del difensore civico spagnolo pubblicato nel 2023 ha stimato che il numero delle vittime di abusi clericali in Spagna si conti in centinaia di migliaia, un fenomeno esteso su decenni. Questa situazione ricalca gli scandali internazionali che hanno già comportato per la Chiesa cattolica il pagamento di risarcimenti per centinaia di milioni di dollari.

La visita di Papa Leone in Spagna, della durata di una settimana, rappresenta la sua prima missione apostolica in un paese dell'Unione Europea al di fuori dell'Italia. Il Vaticano ha confermato che nel corso del viaggio il Papa incontrerà un gruppo di vittime, sebbene non siano ancora stati resi noti i dettagli specifici di questo incontro.

Nel frattempo, a Madrid, manifestanti come Miguel Hurtado, che denuncia presunti abusi subiti nell'Abbazia di Montserrat e rappresenta la piattaforma 'Full Reparation Now', insieme ad altri attivisti come Maria Dantas, hanno protestato davanti alla Nunziatura Apostolica, mostrando cartelli con l'immagine del Pontefice per chiedere giustizia e piena riparazione per tutti i sopravvissuti





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