Papa Leone si è fatto colpire vicino all'occhio da un rosario lanciato dalla folla durante la Messa di addio a Lima. L'incidente avviene nel giorno conclusivo della sua storica visita in Perù.

Il Pontefice Papa Leone ha subito un piccolo incidente durante la sua tappa finale a Lima, in Perù, il 16 novembre 2026. Mentre si avvicinava alla base aerea di Las Palmas per celebrare la Messa di commiato, un oggetto lanciato dalla folla lo ha colpito vicino all'occhio. L'incidente ha interrotto la lunga serie di successi del Papa nel catturare i doni lanciati dai fedeli durante i suoi spostamenti in pubblico.

Incidente durante la Messa di commiato

Le immagini e i video registrati sul luogo mostrano chiaramente Papa Leone che si asciuga l'occhio subito dopo l'impatto. L'oggetto in questione era identificabile come un rosario, una pratica comune per i pellegrini che chiedono la benedizione del Santo Padre. Nonostante l'imprevisto, il Pontefice ha proseguito il suo giro senza mostrare segni di ferite gravi, confermando la sua salute e la sua determinazione.

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La fine della serie di catture riuscite

La storia di Papa Leone è segnata da una notevole destrezza fisica, diventata un punto di riferimento durante i suoi viaggi apostolici. In passato, il Papa ha catturato con successo peluche, bandiere e persino una pizza offerta dai fedeli durante un'udienza a San Pietro a Roma. Tuttavia, il 16 novembre 2026 segna una svolta, poiché la sua fortuna di catturare gli oggetti lanciati dalla folla si è conclusa con questo incidente.

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Destrezza e contesto della visita in Sudamerica

Papa Leone, 71 anni noto amante del tennis, ha dimostrato una destrezza insolita per la sua età durante i suoi spostamenti in popamobile. Questo viaggio di dodici giorni in Sudamerica, che includeva sei giorni specifici in Perù, ha rafforzato la sua reputazione. Il Papa ha ringraziato il popolo peruviano per l'ospitalità, definendo il Paese la sua patria per il suo passato servizio come missionario e vescovo nella regione.

Precedenti episodi e contesto storico

Non è la prima volta che un incidente di questo tipo si verifica. In un precedente evento a Roma, il Papa si era scusato con il videografo del Vaticano per averlo urtato mentre cercava di afferrare un oggetto. Anche in quell'occasione non aveva riuscito nella cattura, suggerendo che queste dinamiche fanno parte integrante della sua interazione con i fedeli. L'evento a Lima rimane un momento isolato, ma significativo, nel contesto della sua recente tournée sudamericana.