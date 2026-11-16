Papa Leone conclude tour Sud America con 13 milioni di fedeli

Papa Leone ha chiuso il viaggio in Sud America con 13 milioni di partecipanti, difendendo la democrazia e incontrando i sopravvissuti agli abusi.

Il 16 novembre 2026 a Lima, Papa Leone ha celebrato la Messa finale alla base aerea di Las Palmas, chiudendo ufficialmente la sua tournée di dodici giorni in Sud America. L'evento ha visto la partecipazione di circa 1,5 milioni di persone, portando il totale dei fedeli coinvolti nell'intero tour a un record di 13 milioni. Questo viaggio, iniziato meno di un mese dopo l'intervento chirurgico per il cancro ai polmoni, ha rappresentato uno dei viaggi internazionali più intensi compiuti da un leader cattolico negli ultimi decenni.

Record di affluenza e discorsi sulla democrazia

Papa Leone ha dichiarato alla folla riunita che avrebbe portato l'energia di questo viaggio di ritorno a Roma. Il tour, che ha attraversato Uruguay, Argentina e Perù, ha incluso discorsi fermi a difesa della democrazia e forti condanne verso i conflitti armati. La visita è iniziata con una sosta in Uruguay e Argentina, per culminare con l'ultima e più personale tappa in Perù, la nazione dove il papa ha svolto il suo ministero come missionario e vescovo per circa venti anni. Papa Leone, originario di Chicago, possiede sia la cittadinanza statunitense che quella peruviana.

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Richieste ai governi di Argentina e Perù

Durante il tour, Papa Leone ha rivolto messaggi specifici ai leader politici dei paesi visitati. In Argentina, ha esortato il presidente Javier Milei, alleato di Donald Trump, a non colpire i più poveri con l'austerità. A Lima, si è rivolto al presidente Keiko Fujimori chiedendo di costruire fiducia nel popolo dopo la sua stretta vittoria elettorale. Nel contesto delle politiche sociali, la Chiesa ha fortemente criticato le misure che tagliano i servizi sociali, sottolineando l'impatto negativo sui gruppi vulnerabili.

Incontro con le vittime di abusi e critiche

Papa Leone ha incontrato sopravvissuti agli abusi sessuali da parte del clero sia in Argentina che in Perù. Il Vaticano ha comunicato che il papa ha discusso su come la Chiesa possa migliorare l'ascolto delle vittime. Tuttavia, alcune organizzazioni hanno criticato la dimensione limitata degli incontri, costituiti da solo sei vittime in Perù e cinque in Argentina. Fuori dall'ambasciata vaticana a Lima, dove il papa ha soggiornato, alcuni sopravvissuti hanno organizzato una protesta pacifica per essere ascoltati.

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Protezione dell'Amazzonia e impatto sociale

In una città peruviana vicina all'Amazzonia, Papa Leone ha condannato lo sfruttamento della giungla. Ha esortato i cattolici ad opporsi con perseveranza alla deforestazione e all'inquinamento nella più grande foresta pluviale del mondo. Papa Leone ha mantenuto un ottimo stato di forma durante il tour, affrontando il vento in Uruguay e l'altitudine in Perù. La sua arrivo a Lima il 11 novembre ha radunato 3 milioni di persone, l'evento più grande della sua pontificia durata di 18 mesi.

Emozioni locali e futuro della Chiesa

A Chiclayo, città dove Papa Leone è stato vescovo dal 2015 al 2023, la visita ha suscitato sentimenti di nostalgia. La comunità locale sostiene il papa attraverso la preghiera, riconoscendo il suo nuovo ruolo nella Chiesa mondiale. I fedeli hanno espresso speranza e pace, definendo la visita una benedizione. Papa Leone ha assicurato di portare il popolo peruviano nel suo cuore, chiudendo un tour che ha segnato un momento significativo di incontro tra la Santa Sede e l'America Latina.