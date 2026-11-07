Papa Leone esorta l'Uruguay a costruire ponti unitari durante il tour sudamericano

Papa Leone, nel primo viaggio papale in Uruguay dal 1988, ha esortato 40.000 fedeli a superare le divisioni politiche e sociali. Il pontefice ha visitato Paysandu e Montevideo.

Papa Leone ha rivolto un pressante appello all'unità durante la sua tappa in Uruguay, invitando la popolazione a superare le profonde divisioni politiche e sociali che caratterizzano la regione. Il pontefice si è rivolto a circa 40.000 persone nella città di Paysandu, sottolineando l'importanza di costruire ponti invece di muri. Questo messaggio di riconciliazione è stato pronunciato nel contesto di un tour sudamericano di dodici giorni, iniziato il 7 novembre 2026, che mira a rinsaldare i legami comunitari in un'area segnata da tensioni.

La grande marcia verso Paysandu e il ponte della pace

Il viaggio di Papa Leone è iniziato con uno spostamento di circa 750 chilometri da Montevideo a Paysandu, un importante centro economico situato sul fiume Uruguay nel nord-ovest del paese. La scelta di questa città, la prima ad essere visitata da un pontefice dal 1988, è stata motivata dall'accessibilità per i pellegrini provenienti da tutto il sud America. I fedeli, molti dei quali avevano passato la notte al confine tra Uruguay e Argentina per attendere l'arrivo del Papa, hanno assistito alla sua entrata in una pioggia battente che si è placata poco prima della celebrazione della Messa al Parque Paris Londres.

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Il sermone sul ponte Artigas e l'appello all'unità

Durante l'omelia, Papa Leone ha utilizzato come metafora centrale il General Artigas International Bridge, che collega l'Uruguay all'Argentina. Il pontefice ha dichiarato che un ponte simboleggia apertura, comunicazione e scambio, definendo questa funzione come la vocazione a cui tutti sono chiamati. Ha esortato i presenti a rafforzare i legami e a unirsi, invitandoli a diventare costruttori di ponti piuttosto che testimoni di divisioni. Questa visione è stata accolta con entusiasmo dalla folla, che ha applaudito e fischiato quando Papa Leone ha sfilato in una popemobile scoperte sotto venti forti.

La sfida della secolarizzazione e la veglia a Montevideo

Al ritorno a Montevideo, Papa Leone ha partecipato a una veglia serale allo Centenary Stadium, dove una folla stimata dalla Vaticano in circa 100.000 persone lo ha acclamato. La presenza massiccia ha sorpreso gli osservatori, considerando che un sondaggio dell'ente di ricerca Cifra ha rilevato che solo un terzo degli adulti uruguaiani si identifica come cattolico. Matthias Franco, diciottenne presente con gli amici, ha espresso la sua impressione sull'evento, sottolineando come la visita mostri un lato diverso di un paese spesso definito il più secolare dell'America Latina. L'atmosfera nella struttura calcistica, solitamente nota per gli eventi sportivi, è stata descritta come simile a un concerto.

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La visita a Casavalle e l'impegno contro la povertà

Nel pomeriggio, Papa Leone ha dedicato tempo a Casavalle, un quartiere a nord di Montevideo classificato come zona rossa della polizia, afflitto da crimine legato alla droga e violenza. Il pontefice ha camminato tra le abitazioni precarie, ascoltando le storie dei residenti, inclusa una madre che piangeva mentre raccontava di aver allevato un figlio senza casa. In questo incontro drammatico, Papa Leone ha abbracciato la donna e ha esortato gli uruguaiani a scuotersi di dosso l'apatia verso la povertà e le disuguaglianze. Pablo Coimbra, pastore di una chiesa nella zona, ha sottolineato come il quartiere sia spesso dimenticato dai governi e dalle istituzioni.

La salute del pontefice e le tappe future del tour

Questo viaggio rappresenta uno dei viaggi all'estero più impegnativi per un leader cattolico negli ultimi decenni, compiuto da Papa Leone meno di un mese dopo un intervento chirurgico per il cancro ai polmoni. Il primo papa nato negli Stati Uniti visiterà l'Uruguay fino alla domenica, prima di dirigersi verso l'Argentina e il Perù. La Vaticano ha descritto il tour come un ritorno a casa per Papa Leone, che ha servito come missionario in Perù per decenni e ne ha ottenuto la cittadinanza. Durante il suo passaggio, il pontefice continuerà ad affrontare temi cruciali come la distruzione ambientale, il traffico di armi e l'instabilità politica regionale, concludendo la tappa uruguaiana domenica mattina.