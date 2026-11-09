Papa Leone in Argentina: 1,5 Milioni di Fedeli a Buenos Aires

Papa Leone si reca a Buenos Aires per una messa storica con oltre 1,5 milioni di partecipanti. Il Pontefice incontra Milei e visita i disabili.

Una folla imponente di fedeli ha riempito le strade di Buenos Aires lunedì 9 novembre per accogliere Papa Leone durante la sua visita ufficiale in Argentina, segnando il primo arrivo papale nella nazione dal 1987. Le autorità cittadine stimano che oltre 1,5 milioni di persone si raduneranno lungo i viali principali per partecipare alla messa all'aria aperta, un evento che si configura come uno dei momenti di maggiore affluenza del tour sudamericano di 12 giorni del Pontefice.

Il Grande Raduno a Buenos Aires

Decine di migliaia di pellegrini si sono riversati sull'Avenida del Libertador nelle prime ore del mattino, anticipando l'arrivo del Papa per assicurarsi un posto d'onore. Questa circostanza rappresenta una delle concentrazioni più significative dell'intero tour del Sud America e dei 18 mesi di pontificato di Leone. Le strade della capitale argentina, normalmente caratterizzate da un intenso traffico veicolare e pedonale, si sono trovate quasi deserte nelle ore precedenti l'evento, poiché le forze dell'ordine hanno delimitato ampie zone cittadine per garantire la sicurezza e gestire il flusso dei visitatori.

Also read Papa Leone sfida Milei sulla democrazia argentina

Il Messaggio al Presidente Milei

Prima della celebrazione liturgica, Papa Leone si è incontrato con il Presidente argentino Javier Milei, un politico libertario considerato un alleato stretto del Presidente statunitense Donald Trump. Durante l'incontro, il Papa ha invitato Milei a fare attenzione alle proprie parole e a riconoscere i limiti del potere politico. Il Pontefice ha esortato il leader argentino a non colpire i più poveri della nazione, criticando aspramente la sua agenda di austerity che ha portato al taglio dei servizi sociali, una decisione che la Chiesa ha giudicato come dannosa per la fascia più vulnerabile della popolazione.

Visita al Centro Cottolengo Don Orione

Papa Leone ha inoltre visitato il centro di assistenza Pequeno Cottolengo Don Orione, situato nella periferia meridionale di Buenos Aires, destinato alle persone con disabilità. Jorge Silanes, direttore religioso della struttura, ha sottolineato l'importanza simbolica di questa presenza, ricordando che i tagli alla spesa pubblica effettuati dal governo di Milei hanno ridotto significativamente le prestazioni sociali per i disabili. La visita si inserisce in un contesto nazionale dove la povertà rimane ampiamente diffusa e i diritti sociali sono sotto pressione, rendendo questo incontro particolarmente rilevante per la comunità locale.

Advertisement

Un Tour Impegnativo Dopo la Salute

Il viaggio in Sud America, che conta 50 eventi in tre paesi, è considerato uno dei tour esteri più impegnativi per un Papa negli ultimi decenni. Papa Leone, 71 anni, si trova in questa circostanza meno di un mese dopo aver subito un intervento chirurgico per un tumore ai polmoni. Nonostante la recente operazione, il Pontefice ha mantenuto una programmazione densa, dimostrando una resistenza fisica notevole. Il Vaticano ha definito questo tour come un "ritorno a casa", dato che Leone è il primo Papa nato negli Stati Uniti e ha trascorso decenni come missionario in Perù.

Prossime Tappe e Reazioni dei Fedeli

Dopo l'argentina, Papa Leone proseguirà il suo cammino verso il Perù mercoledì 9 novembre, prima di lasciare la regione il 17 novembre. La sua presenza in Perù riveste un significato particolare, considerando il suo passato missionario nella zona e la descrizione vaticana del viaggio come un ritorno nelle terre dove ha servito per gran parte della vita. I fedeli, come Claudia Pardo, 37 anni, hanno espresso profonda emozione, definendo la visita un momento storico unico da cui trarre ispirazione.