Papa Leone celebra la messa a Buenos Aires nel 2026, la prima visita papale in Argentina dal 1987, tra ricordi di Francesco e speranze di unità.

Papa Leone ha celebrato la Santa Messa al Monumento de los Espanoles a Buenos Aires, Argentina, il 9 novembre 2026. Questo evento segnfa il suo arrivo durante un viaggio papale di dodici giorni in Sud America, rappresentato come la prima visita ufficiale di un pontefice in Argentina dal 1987. La presenza del Papa ha riunito una vasta folla nella capitale argentina, confermando il significato storico del suo tour regionale.

Confronti con il pontificato di Francesco

Eugenia Delcurto, una fedele di 49 anni presente durante il discorso del Papa, ha espresso i propri sentimenti riflettendo sul suo predecessore, il defunto Papa Francesco. Francesco, che è deceduto nell'aprile 2025 all'età di 88 anni, non ha mai avuto la possibilità di tornare nel suo paese natale durante il suo pontificato. Questa assenza ha generato rimpianti tra molti fedeli che seguivano il tour papale in Sud America.

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Nonostante la delusione per l'assenza di Francesco, le reazioni a Buenos Aires sono state prevalentemente positive verso Papa Leone. La sua umiltà è stata paragonata a quella del primo leader della Chiesa cattolica proveniente dalle Americhe. Francesco, noto localmente come il papa delle baraccopoli per il suo lavoro tra i poveri prima di diventare papa, aveva fatto oltre quarantacinque viaggi internazionali ma non era mai tornato in Argentina.

Memorie storiche e aspettative politiche

L'ultimo pontefice a visitare l'Argentina è stato Giovanni Paolo II, quasi quarant'anni fa. La visita di Papa Leone ha inevitabilmente ricordato il passato alla comunità cattolica locale. Hugo Jorge Salgueiro, un diacono locale di 75 anni, ha partecipato alla messa sull'Avenida del Libertador a Buenos Aires e ha dichiarato di non essere contento solo per il fatto che Francesco fosse argentino, ma che il Papa fosse comunque il Papa.

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La polarizzazione politica del paese è un tema centrale in questo contesto. L'Argentina rimane divisa sotto la presidenza libertaria di Javier Milei. Papa Leone ha incontrato Milei domenica scorsa, in un momento di tensioni tra sostenitori del governo e critici. I sostenitori attribuiscono al governo la riduzione dell'inflazione, mentre gli oppositori denunciano le misure di austerità che hanno tagliato la spesa pubblica.

Impatto sociale e reazioni della popolazione

La visita del Papa ha avuto un impatto significativo sulla società argentina. Le aziende esposte alla crescente concorrenza straniera, a seguito della liberalizzazione del commercio, hanno faticato. Tuttavia, la presenza di Papa Leone ha portato senso di conforto e speranza. Migliaia di persone hanno accampato tutta la notte nella capitale per assistere al passaggio del papa in un'auto scoperta.

Impatto sociale e reazioni della popolazione

Zulma Usqueda, una suora di 43 anni, ha raccontato l'ansia e l'eccitazione per l'arrivo di Papa Leone. Essendo stata un bambino durante l'ultima visita papale in Argentina, non comprendeva appieno l'importanza dell'evento. Ora spera che le circa due milioni e mezzo di persone raccolte per vedere Papa Leone ispirino una rinnovata connessione con la fede cattolica.

Impatto sociale e reazioni della popolazione

Le reazioni dei fedeli mostrano una volontà di unità al di là delle divisioni politiche ed elettorali. La folla ha accolto Papa Leone con bandiere e palloncini, creando un'atmosfera di festa religiosa. Gli analisti notano che la visita serve anche a mediare le profonde divisioni politiche del paese. Papa Leone rimane una figura di speranza per molti argentini.