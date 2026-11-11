Papa Leone in Perù: Rientro a Casa e Sfide Politiche con Fujimori

Papa Leone arriva a Lima dopo la storica visita in Argentina. Accoglienza trionfale e potenziale attrito con la presidente Keiko Fujimori per le questioni di diritti umani.

Papa Leone è atterrato mercoledì nella città portuale di Callao, segnando il suo ritorno in Perù dopo una visita in Argentina che ha visto partecipare sei milioni di persone in tre giorni. Questo viaggio di dodici giorni in Sud America, iniziato il 10 novembre 2026 a Cordoba, termina qui con una tappa altamente personale per il primo cittadino peruviano a guidare la Chiesa Cattolica.

Rientro Emozionale a Callao e Lima

Il pontefice, nato a Chicago e cittadino con doppia nazionalità statunitense e peruviana, è stato accolto con grande entusiasmo da bambini che tenevano fiori e cantavano. La presidente Keiko Fujimori lo ha salutato sulla pista, mentre folla si è premuta contro le recinzioni di ferro per scattare foto con gli smartphone. Alcune magliette recitavano: "Il Papa torna a casa".

Also read Papa Leone: Messa a Lujan e ritorno in Perù dopo l'Argentina

Il Perù si è preparato per questo ritorno con grande fervore. A Callao, una statua alta 14 metri raffigura Leone con le braccia aperte sovrastando un parco marittimo. A Lima, i commercianti vendono magliette a tema pontificio e le detenute della più grande prigione femminile del paese hanno cucito bambole di velluto con il suo volto. La piazza principale di Lima è esplosa in acclamazioni mentre uno schermo gigante mostrava l'atterraggio.

Camila Cerazo, di 27 anni, arrivata con il marito, il figlio piccolo e altri familiari, ha espresso la speranza che suo figlio ricordi l'emozione dell'arrivo. Ha dichiarato che da quando si è scoperto che il Papa ha la nazionalità peruviana, le persone si sono identificate con lui molto di più, prevedendo un'accoglienza molto calda.

Advertisement

Relazioni Complesse con il Governo Fujimori

Dopo l'aeroporto, Leone si recherà al Palazzo Presidenziale a Lima per addressare Fujimori, che ha assunto la presidenza quest'anno dopo un'elezione segnata da accuse di frode e ritardi nello spoglio. La vittoria di Fujimori segna il ritorno di una delle dinastie politiche più influenti e polarizzanti del Perù. Sua figlia è la figlia dell'ex Presidente Alberto Fujimori, che è rimasto in carica dal 1990 al 2000.

Alberto Fujimori ha passato molti anni in prigione dopo aver lasciato la presidenza, condannato per abusi sui diritti umani. È morto nel 2024. Era stato graziato nel 2017, una decisione criticata da Leone, allora Vescovo Robert Prevost. Egli disse che l'ex presidente dovrebbe chiedere personalmente scusa alle vittime se il Perù voleva raggiungere una vera riconciliazione.

Keiko Fujimori si è appoggiata pesantemente all'eredità politica di suo padre durante la sua campagna presidenziale. Ha promesso misure di sicurezza incrollabili per combattere la crescente criminalità. L'analista del Consiglio Atlantico Martin Cassinelli ha notato che le radici peruviane di Leone gli danno una capacità insolita di parlare del passato politico del paese.

Sfide Politiche e Eredità di Alberto Fujimori

Secondo Cassinelli, non c'è un altro paese dove il Papa è così sensibile alla politica interna. Se ci fosse qualcosa in contrasto con l'attuale governo Fujimori, sarebbe una riflessione sul passato. Le relazioni tra il governo dell'ultimo Fujimori e settori della Chiesa Cattolica sono state spesso tese, in particolare sui diritti umani durante la lotta statale contro l'insurrezione dei Sendero Luminoso maoista.

Advertisement

Le figure della Chiesa si opposero anche all'amnistia del 1995 per i membri delle forze di sicurezza accusati di abusi sui diritti. Questa storia complessa aggiunge uno strato di sensibilità alla visita, poiché Leone dovrà navigare tra le aspettative dei fedeli e le tensioni politiche ereditate dal passato recente del paese.

Sintesi della Visita Argentina

Prima di partire per il Perù, Leone ha concluso la sua visita in Argentina con un terzo giorno consecutivo di folle di almeno un milione di persone. A una Messa all'aperto, una folla di due milioni si è estesa per chilometri fuori dal santuario di Nostra Signora di Lujan, il sito di devozione cattolica più importante dell'Argentina.

Mercoledì, il Papa ha anche visitato una delle più grandi prigioni dell'Argentina. Ha abbracciato diversi detenuti e ha esortato le guardie a trattare i detenuti con umanità. Durante i tre giorni di permanenza in Argentina, Leone ha sollecitato considerazione per i meno abbienti.

Questo messaggio ha preso forma in un momento in cui il programma di austerità del Presidente Javier Milei è stato criticato dalla Chiesa per aver colpito i poveri. La visita argentina ha quindi stabilito un tono di attenzione sociale che il Pontefice porterà ora verso le sfide più complesse del suo ritorno a casa in Perù, dove dovrà bilanciare amore familiare e responsabilità morale verso una nazione divisa.